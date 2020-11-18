【法國疫情】累計確診突破200萬 歐洲第一

▲ 法國成為首個突破200萬宗確診病例的歐洲國家，累計感染個案排在全球第四。

歐洲的新型肺炎疫情持續嚴峻，法國成為首個突破200萬宗確診病例的歐洲國家，累計感染個案排在全球第四，僅次於美國、印度及巴西。

截至周二（17日），法國全國累計確診達2,036,755宗，有46,273人在醫院留醫，46,273人死亡。法國自上月底實施全國封鎖後，單日新增確診人數已經大幅下降，但衛生部長維蘭（Olivier Véran）周二表示，目前疫情尚未受控，還不是放寬封鎖措施的時候。

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法國衛生局局長所羅門（Jerome Salomon）表示，民眾必須保持警惕，才能安全度過慶祝年底冬季的節日。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）下星期會宣布取消封鎖措施的條件；現時的封鎖措施目標在12月1日結束，若確診數字仍然高企，不排除會延長封鎖措施。

意大利單日新增超過32000宗確診，較前一日大幅增加超過4800宗，再多731人死亡，是自4月初以來最多。倫巴第地區仍然是全國疫情最嚴重的地區，單日多8400幾人確診。

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責任編輯：葉芷樺