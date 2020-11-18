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【港股追蹤】光證再斥26.5億收購股權 新鴻基金融成旗下全資附屬公司

股樓投資 12:28 2020/11/18

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光大證券（06178）公布，新鴻基公司（00086）決定行使其認沽權，光證將以最高26.5億元收購新鴻基金融的3成股權。交易完成後，新鴻基金融將成為光證的全資附屬公司。有關款項會分兩期支付，首期付12.57億元，餘下11.56億元會分期支付，並可在18個月內免費使用「新鴻基」商標。

光大證券現價升4.3%，現價報7.21元，成交2636.9萬；新鴻基公司升5.6%，現價報3.41元，成交407.3萬。

【大行點睇】剔出藍籌無有怕　美銀予太古「買入」評級　目標價更大升三成  詳情請看[下一頁]

截至6月30日，新鴻基金融總資產達106.25億元，淨資產30.91億元，上半年總收入8.57億元，淨利潤1.71億元。其全資子公司光大新鴻基主要經營財富管理及經紀、企業融資及資本市場、資產管理、投資及固定收益4項業務。


新鴻基公司指，本次交易所得會用作投資管理及專業融資業務擴張、一般營運資金或派息用途。料將會在交易中錄得微薄收益，在兩次出售股權中，公司共套現65.08億元。此後新鴻基公司僅持有新鴻基金融的優先股，將不再持有其任何股權。

【大行點睇】大和看好友邦內地業務發展　料晉身紅底股見108元  詳情請見[下一頁]

光大證券在2015年時與新鴻基公司達成收購協議，以約41億元收購新鴻基金融的7成股權。新鴻基公司在交易中獲授認沽期權，可在2018年12月2日至2020年12月2日期間要求光大收購其持有的餘下3成股權。交易作價則以當時交易代價，再加上每年8.8厘回報。


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撰文 : 趙家盈

光大證券（06178） 新鴻基公司（00086） 經濟

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