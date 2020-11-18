【大行點睇】大和看好友邦內地業務發展　料晉身紅底股見108元

大和發表研究報告，指友邦(01299) 將在中國擴張，首選地方為四川省，公司解釋是因當地人口達8,400萬人口，GDP數據不俗，而且城市集中，符合公司要求。友邦中國目前有300萬客戶，意味其現有中產客群滲透率僅2%。



該行指，公司短期將針對成都發展，並於營運後一年擴至其他城市，未來公司在申請其他省份前，需先在四川營運，預期每一新分部均需6個月準備，以此推算，公司未來每年可進入兩個新省份。



該行又指，在產品組合方面，公司未有大變動，友邦中國新業務價值有25%來自長期儲蓄產品，較以往有所提升，惟仍低於其他國內同業。同時在新冠疫情下，公司關注到代理聚焦在現有客戶，因客戶目前傾向購買保障性產品，繼而購入儲蓄性產品。第三季，公司有超過90%的長遠儲蓄產品銷售來自現有客戶，他們本身已購入保障性產品。



該行表示，目前息率、股票市場，以及中國附屬的情況，都有助提升公司的內涵價值，料下半年錄7%的按半年增長，重申「買入」評級，目標價由105元升至108元。

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