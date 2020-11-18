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[吉利汽車175] 與平治母企合研新一代引擎 吉利踩油升逾半成

股樓投資 12:10 2020/11/18

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外電報道，德國汽車製造公司平治母公司戴姆勒（Daimler）公布，其將加強與吉利(00175)合作，研發可以電氣化的新一代混合動力汽車（Hybrid Vehicles）引擎，目標是提高引擎效益，以降低成本。德國傳媒稱中國將生產雙方合作研發的大部分引擎，戴姆勒料可節省最多近十億歐元成本。消息刺激吉利起動，截至11時15分報22.35元升5.9%。

【投資禁令】瑞銀估計合共15隻港股 受美國投資禁令影響  詳情請看[下一頁]

[摩笛吹奏] 大摩發表亞太區 明年9大投資主題  詳情請看[下一頁]

大和近日亦把吉利目標價上調兩成至22.3元。該行指，吉利實在的產品推出計劃將加強明年的銷量增長，加上其無人駕駛及純電動車的發展，將增強其競爭力。該行維持吉利「買入」評級。大和又指，今年首10個月吉利銷量逾100萬輛，公司有信心有超越其全年目標132萬輛。

大和對吉利明年的新車銷售樂觀，又認為市場份額將有增長。該行上調其2020至2022年每股盈利預測0.3至6.5％，同時上調銷量預測１1至3％，又預測後年的毛利率將上升0.5個百分點至20％。

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撰文 : 李尚毅

吉利汽車（00175） 經濟

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