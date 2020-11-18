【監管科技】FinTech新浪潮：RegTech　亞太區年增長達20%

▲ 金融業為了加強監管，各種指引比從前更複雜，銀行亦需要更多人力資源去跟進與處理，監管科技營運而生，預計2025年該市場規模將達160億美元（約1240億港元）。（法新社圖片）

監管科技即是利用科技去提升監管與合規的效益，環球金融海嘯後，金融業為了加強監管，各種指引比從前更複雜，銀行亦需要更多人力資源去跟進與處理。根據研究機構MarketsandMarkets報告，今年環球監管科技市場規模達63億美元（約488億港元），預計到2025年，市場規模將達160億美元（約1240億港元），複合年增長率達20.3％。

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節省80%開戶時間

愛爾蘭監管科技公司Fenergo亞太區總監Stanley Yu表示，監管科技當中亦有數個範疇。「以技術區分，都可以分為10種，例如商業用戶開戶，ID驗證，數據管理等，競爭亦開始激烈。」

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他以商業用戶在銀行開戶為例，一般而言，商業用戶在開戶時，銀行需從不同地方蒐集關於該公司資料，由於數據多且分散，並要符合合規調查，一般需時長達數月。Stanley表示，使用監管科技，例如機械人流程自動化（RPA）技術，配合光學字元辨識（OCR）等技術，在各數據點中抽出需要的資料，可同時達到監管機構合規的標準，亦能提高整體效率。「利用RPA技術，可將開戶時間由從前的3個月縮短至5日，減省80%時間。」

▲ 愛爾蘭監管科技公司Fenergo亞太區總監Stanley Yu表示，利用RPA技術，可將開戶時間由從前的3個月縮短至5日，減省80%時間。（圖片由受訪者提供）

Enterprise Ireland亞太區金融服務和金融科技負責人Mo Harvey表示，亞太區在監管科技方面，走得最前的是澳洲，其次就是香港與新加坡，之後才到日本、南韓、馬來西亞、越南等地。「亞太區監管科技市場規模增長可達20%。」但Harvey亦指，近年監管科技在亞洲地區發展蓬勃，但企業在考慮選擇技術時，面臨挑戰。她引述HKMA與KPMG早前發表的報告指，現時企業兩大挑戰是：資源所限，其次是缺乏適合的本地解決方案，因此不少外國監管科技公司開始拓展亞太區版圖。

RegTech公司3大挑戰

要打入亞太區、香港以及周邊市場，Stanley表示，關鍵是能否做到「在地化」。「除了將操作語言轉為當地語言，其他如工作流程等都需配合該區，其次就是合乎當地的監管機構的各種規章制度，如通過當地的沙盒測試。」

▲ Enterprise Ireland亞太區金融服務和金融科技負責人Mo Harvey表示，亞太區在監管科技方面，走得最前的是澳洲，其次就是香港與新加坡，之後才到日本、南韓、馬來西亞、越南等地。（圖片由受訪者提供）

其次，監管科技公司要落戶香港，仍然要面對3大挑戰：政府；技術；以及銀行取態。Stanley指，近年本地政府對監管科技比從前重視，確認新技術的價值；其次，監管科技使用雲端技術，但某些公司仍然對，將敏感數據放入雲端存疑；銀行方面，以往只著重收益，但近年開始看到監管科技帶來的成本效益，並能贏得不少客人，行業亦陸續使用。

Harvey補充，現時虛假、垃圾郵件等網絡罪案頻繁出現，監管機構亦呼籲使用監管科技，以降低風險。「今年1月至7月的上半年當中，洗黑錢的案件數目就大幅上升1倍。」根據金管局資料，當局亦開始研究將Regtech應用在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、審慎風險管理同合規以及「機器可讀」監管要求當中。

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記者：李彥煒