後新冠肺炎時代來臨？　比爾·蓋茨：超過50％的商務旅行將消失

微軟（Microsoft）創辨人比爾蓋茲（Bill Gates）表示，由於新冠肺炎疫情改變大眾出差和經營業務的方式，在疫情過後，將有超過50%的商務旅遊會消失。

比爾蓋茨：我好妒忌天才喬布斯 「沒有他蘋果已經死亡」：【下一頁】

據《CNBC》報道，比爾蓋茲於周二（17日），在《紐約時報》 Dealbook大會上預測，有逾50%的商務旅遊及30%的辦公時間將會消失。他續指，由於現時大部分員工在家工作也更為可行，這或會提高商務旅遊的門檻；另一方面，部分公司或會採取較極端的方式，以減少面對面會議。

比爾·蓋茨的基金會，一直致力向有需要的人提供新冠肺炎病毒疫苗。比爾·蓋茨形容，自己現有一個「更簡單的行程」，因為新冠肺炎疫情，所以也沒有安排商務旅遊。「我們（大眾）還是有時會返回辦公室，也會安排商務旅遊，但只是較以前大大減少。」

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責任編輯：黎淑雯