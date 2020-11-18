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【內銀股價】內銀本季處置不良資產規模或達1.6萬億人幣

股市 09:57 2020/11/18

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【內銀股價】內銀本季處置不良資產規模或達1.6萬億人幣

內地傳媒報道， 人行、銀保監會等金融監管部門正密集籌劃應對銀行不良資產反彈。報道指，考慮到當前較多銀行對貸款進行了延期處理， 當局估計銀行處置不良資產第四季度將迎來高峰期。根據銀保監會數據估算，規模或達約1.6萬億元（人民幣‧下同）。

內銀股股價今早偏軟，四大內銀現跌約1%。

銀保監會數據顯示，截至今年第三季末，商業銀行不良貸款餘額2.84萬億元，較上季末增加987億元；商業銀行不良貸款率1.96%，較上季末微升0.02個百分點。

國有大行中，除了郵儲行 （01658） ，五家銀行不良率均有上升。截至三季度末，交行 （03328） 、工行 （01398） 、農行 （01228） 、中行 （03398） 、建行 （00939） 不良貸款率分別為1.67%、1.55%、1.52%、1.48%和1.53%。

股份制銀行中，中信銀行 （00998） 、民生銀行 （01988） 不良貸款率上升較快，截至三季度末，較上年末相比分別上升0.33和0.27個百分點。

相關文章：【華晨財困】華晨中國母企今宣佈債務違約已達65億元人幣

【違約危機】內銀據報降低信用債風險敞口　個別銀行側重國企債

【華晨股價】華晨集團10億人幣債違約　屬遼寧省企業　此前遭下調信用評級　江蘇信託資金「被套牢」

編輯：吳敏芳

香港股票 交通銀行（03328） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 建設銀行（00939） 郵儲銀行（01658） 國有內銀股 銀行 中國銀行保險監督管理委員會 中國人民銀行

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【吉利股價】吉利與平治母企戴姆勒研發新一代引擎　股價彈升6%
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