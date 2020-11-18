▲ 【內銀股價】內銀本季處置不良資產規模或達1.6萬億人幣

內地傳媒報道， 人行、銀保監會等金融監管部門正密集籌劃應對銀行不良資產反彈。報道指，考慮到當前較多銀行對貸款進行了延期處理， 當局估計銀行處置不良資產第四季度將迎來高峰期。根據銀保監會數據估算，規模或達約1.6萬億元（人民幣‧下同）。

內銀股股價今早偏軟，四大內銀現跌約1%。

銀保監會數據顯示，截至今年第三季末，商業銀行不良貸款餘額2.84萬億元，較上季末增加987億元；商業銀行不良貸款率1.96%，較上季末微升0.02個百分點。

國有大行中，除了郵儲行 （01658） ，五家銀行不良率均有上升。截至三季度末，交行 （03328） 、工行 （01398） 、農行 （01228） 、中行 （03398） 、建行 （00939） 不良貸款率分別為1.67%、1.55%、1.52%、1.48%和1.53%。

股份制銀行中，中信銀行 （00998） 、民生銀行 （01988） 不良貸款率上升較快，截至三季度末，較上年末相比分別上升0.33和0.27個百分點。

相關文章：【華晨財困】華晨中國母企今宣佈債務違約已達65億元人幣

【違約危機】內銀據報降低信用債風險敞口 個別銀行側重國企債

【華晨股價】華晨集團10億人幣債違約 屬遼寧省企業 此前遭下調信用評級 江蘇信託資金「被套牢」

編輯：吳敏芳