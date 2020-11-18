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【異動股】勵晶太平洋早洩藥尋求取得臨床試驗審批　股價升逾2成

當炒股 09:51 2020/11/18

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若該藥物取得臨床試驗審批，公司將會收取400萬美元的階段性費用。

勵晶太平洋 （00575） 公布，旗下治療早洩藥Fortacin正於內地尋求批准將 Senstend™ 推出市面，受利好消息刺激，勵晶太平洋股價曾高見0.206元，升26.4%，創一個月新高，現報0.192元，升17.8%，成交837萬元。

該藥預料將於明年第一季前取得國家藥品監督管理局藥品審評中心的臨床試驗審批。

勵晶太平洋表示，公司商業戰略夥伴萬邦已向中國藥監局提交為Senstend™️（Fortacin™️中國所用名稱）試驗性新藥。若於提交日期（11月16日）起計3個月內取得臨床試驗審批，勵晶太平洋將會收取400萬美元的階段性費用。

目前美國Fortacin™️第二階段驗證研究進展穩定，料將於年底完成。若美國食品及藥品監督管理局認同研究結果，關鍵第三階段研究將於明年下半年展開。

相關文章：勵晶太平洋斥資2956萬購初創DLI 拓展長壽醫學領域

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記者：謝卓榮

香港股票 治療 異動股 勵晶太平洋（00575）
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