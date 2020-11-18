公屋戶嫌屋細　綠置居滯銷　再驚現首宗撻訂

政府近年推出綠置居計劃，以折讓價推出單位，協助公屋戶置業，使他們遷出原有公屋單位，借此加快公屋流轉。不過，今年推出的柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，雖以市價49折出售，惟銷情慘淡，至今售出不足七成單位，及至近日，竟首錄撻訂。

成交紀錄冊顯示，青富苑B座19樓29室，實用面積284平方呎，上月中以160.89萬元售出，實用呎價5,665元，惟買家其後撤銷買賣協議，即撻訂離場。按綠置居計劃規定，公屋綠表戶最少要支付樓價5%之首期，換言之，該名買家損失約8萬元訂金。

資料顯示，今期綠置居涉及兩個屋苑，包括柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，提供3,696個單位，實用面積約187至471平方呎，售價由81.77萬元起，至最貴272.61萬元。由於經濟前景不明朗，加上部分單位面積較細，甚難吸引公屋戶放棄原有的大單位，改買細單位。

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