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【中概股除牌】美國證監會據報年底前推新規　中概股除牌壓力或增

股市 10:43 2020/11/18

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美國證監會據報加快年底前推新規　將不符審計規則企業除牌

中概股近期在美國成交火熱，惟彭博報道，美國證監會打算在今年年底前提出新規，可能導致不符合美國審計規則的企業被除牌，料長期被指未達監管標準的中概股成主要受累對象。消息拖累美國上市的中概股隔晚大跌，拼多多（美：PDD）昨晚跌6.8%、陸金所（美：LU）跌23.2%，至於已在香港第二上市的阿里巴巴美股（美：BABA）則僅跌0.6%，京東美股（美：JD）更升2%。

消息指，美國金融市場工作組（President’s Working Group on Financial Markets） 8月份要求證監會通過最快可能於2022年生效的新限制措施以後，該機構的官員加快行動。證監會主席Jay Clayton和財長努欽都是金融市場工作組的成員。

報道指，證監會此舉並不尋常，因為美國大多數機構會在大選後暫停發布重大新政策，特別是出現政黨輪替時。此外，新規也不太可能在美國總統特朗普任期結束前，即1月20日前敲定。鑒於Clayton已計畫在年底前卸任，這項任務料會留給拜登挑選的證監會新主席。

中國企業的審計問題一直困擾美國監管機構十多年，中國拒絕讓美國證監會轄下上市公司會計監督委員會（PCAOB）審計阿里巴巴及百度（美：BIDU）等企業的帳目。今年瑞幸咖啡造假的醜聞傳出後，令這個問題更受華府重視。

根據美國證監會，美國投資者的中概股風險敞口正在不斷擴大。截至2019年，中國有超過150家公司在該國各大交易所掛牌，總市值達到了1.2萬億美元。

相關文章：

【螞蟻上市觸礁】方星海：螞蟻上市時間表取決於政府如何重組監管框架

【中概股】中證監：願配合美國監管機構對部分最敏感公司進行審計

【中概股危機】華府擬下令中概股　2022年不符審計標準須除牌（第二版）

編輯：吳敏芳

股票 拜登 會計 除牌 審計 美國 中國 中國概念股
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