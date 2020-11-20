  • 25°C
香港時間 : 20201120日 (五) 22:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股除牌】美國或加快推新規添除牌壓力　中證監：跨境監管合作問題不代表中國公司不守法（更新第二版）

股市 22:27 2020/11/20

分享：

就除牌風險，中證監開腔回應，指跨境監管議題未見共識不代表「中國公司不遵守美國的法律和規則要求」，並重申已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）提交建議，欲盡快就這議題磋商

中概股近期在美國成交火熱，惟彭博報道，美國證監會打算在今年年底前提出新規，可能導致不符合美國審計規則的企業被除牌，料長期被指未達監管標準的中概股成主要受累對象，消息一度令美國上市的中概股大跌。不過，部分股份近來已重新反彈。對於除牌風險，中證監開腔回應，跨境監管議題未見共識不代表「中國公司不遵守美國的法律和規則要求」，並重申已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）提交建議，欲盡快就這議題磋商。

中證監表示，美國監管機構「暫時不能檢查」為在美上市中國公司審計的中國會計師事務所，是「跨境監管合作領域」的問題，並不代表中國公司不遵守美國的相關法律和規則要求，又重申中證監「一貫立場」是通過跨境監管合作機制檢查會計師事務所，又強調已向PCAOB發送了會計師事務所聯合檢查的「第四版方案建議」，目前PCAOB已「確認收到並表示會積極研究」。

中證監補充，期待美國監管機構盡快展開磋商，相信雙方「秉持開放、專業態度，一定能就聯合檢查方案達成共識，有效推進中美審計監管合作，共同為跨境上市企業營造良好的監管環境」。

消息指，美國金融市場工作組（President’s Working Group on Financial Markets） 8月份要求證監會通過最快可能於2022年生效的新限制措施以後，該機構的官員加快行動。證監會主席Jay Clayton和財長努欽都是金融市場工作組的成員。

報道指，證監會此舉並不尋常，因為美國大多數機構會在大選後暫停發布重大新政策，特別是出現政黨輪替時。此外，新規也不太可能在美國總統特朗普任期結束前，即1月20日前敲定。鑒於Clayton已計畫在年底前卸任，這項任務料會留給拜登挑選的證監會新主席。

中國企業的審計問題一直困擾美國監管機構十多年，中國拒絕讓美國證監會轄下上市公司會計監督委員會（PCAOB）審計阿里巴巴及百度（美：BIDU）等企業的帳目。今年瑞幸咖啡造假的醜聞傳出後，令這個問題更受華府重視。

根據美國證監會，美國投資者的中概股風險敞口正在不斷擴大。截至2019年，中國有超過150家公司在該國各大交易所掛牌，總市值達到了1.2萬億美元。

（第二版更新中證監回應）

相關文章：

【螞蟻上市觸礁】方星海：螞蟻上市時間表取決於政府如何重組監管框架

【中概股】中證監：願配合美國監管機構對部分最敏感公司進行審計

【中概股危機】華府擬下令中概股　2022年不符審計標準須除牌（第二版）

編輯：吳敏芳

股票 拜登 會計 除牌 審計 美國 中國 中國概念股

上一篇文章

【美股開市】美股三大指數開市微跌　疫情惡化累傳統股　道指跌84點（不斷更新）

下一篇文章

【華晨財困】華晨汽車正式破產重組 負責人：重組與上市公司、寶馬、雷諾無關（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2020】iBond未見頂高見103.55元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【iBond 2020】iBond未見頂高見103.55元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股大升4%　B站績優狂升兩成　港股夜期升58點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股大升4%　B站績優狂升兩成　港股夜期升58點（不斷更新）
【新股IPO】京東健康最快下周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【新股IPO】京東健康最快下周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【華晨財困】華晨汽車正式破產重組 負責人：重組與上市公司、寶馬、雷諾無關（第三版）
【華晨財困】華晨汽車正式破產重組 負責人：重組與上市公司、寶馬、雷諾無關（第三版）
【小學停課】小一至小三停課14天、幼稚園停課延長至下月6日　陳肇始：若疫情惡化或全面停課
【小學停課】小一至小三停課14天、幼稚園停課延長至下月6日　陳肇始：若疫情惡化或全面停課