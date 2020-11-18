如何佈局大選過後和疫苗時代的投資機會

過去兩周市場峰迴路轉，美國大選結果漸趨明朗以及疫苗研發的突破性進展，使得之前籠罩市場的兩朵烏雲開始散退，市場情緒大幅好轉，風險資產錄得快速上揚。面對當前的巨大變化，我們有必要重新檢視投資方向，佈局大選過後和疫苗時代的投資機會。

從大選影響方面， 拜登將成為新一屆美國總統，但民主黨很難控制參議院。這意味著在重大政策推行方面，需要得到兩黨共識，政策才更有機會通過，而較有爭議的政策改變（比如加稅）則將面臨很大阻力。目前看來，進行新一輪財政刺激是美國民主共和兩黨的共識，只是在當前這樣的議會格局下，新一輪刺激的規模可能會較預期小。這對於市場不一定是壞事，因為這意味短期內通脹上升的機會也不大，在未來一段時間內都可以保持積極的財政和貨幣政策。另一方面，拜登在外交政策方面經驗豐富，分析師預期他會致力於修補和傳統盟友的關係，在對華政策上也會採用一個比較成熟的方式。雖然在對華態度方面美國不一定會改變，但是採用一個成熟的外交政策，將減少不確定性，這本身對於亞洲資產長期也構成利好因素。

從疫苗進展方面，突破性的疫苗療效報告給全球帶來一絲抗疫曙光。雖然距離大規模疫苗生產和接種還需要一段時間，免疫力的有效期以及病毒是否會變異等仍是未知之數。但至少市場目前有充足的理由看待全球經濟活動正常化的希望。投資者之前為「宅經濟」類的公司給予了高昂的估值溢價，疫苗的出現讓市場關注點從「宅經濟」變到「經濟重開」，因此能源、航空、旅遊等行業相關公司重新獲得投資者關注。疫苗的出現是一個價值回歸的契機。

當然，我們也注意到歐美新一輪疫情仍然還在攀升。美國的部分州因應疫情形勢惡化，近期也逐漸升級疫情防控措施，經濟復甦之路依然是迂迴曲折的過程。我們密切關注一些高頻消費及活動資料的變化，以及政策面的轉變。

從投資策略而言，在當前的背景下，我們對於增長型資產（例如股票）的看法趨於正面，尤其是之前受疫情影響表現落後的國家和地區，比如歐洲，拉美和東南亞市場。同時，受惠於盈利改善以及資本市場向好，金融類股的投資前景也更為樂觀。週期類股當前估值普遍相對便宜，在經濟進入復甦期時，當估值回歸，便會支撐投資回報前景。