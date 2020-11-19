【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

輝瑞新冠肺炎疫苗比上次公布的效果更佳，刺激環球股市走勢，恒指夜期跟隨上揚，不過僅升54點，越26600關，市場繼續關心美國證監收緊中概股審計、疫苗消息等。

港股全日走勢方面，恒生指數開報26434點，升19點，早市曾轉跌，惟中午收市前上揚，恒指最終收報26544點，升129點。騰訊 （00700） 升逾1%；車股造好，吉利 （00175） 破頂升逾6%；比亞迪 （01211） 升逾3%。

ADR報價 騰訊ADR 584.41 -0.8% 阿里巴巴ADR 246.89 -1.2% 網易ADR 133.43 -1.8% 京東ADR 333.05 -2.0% 滙豐ADR 39.38 +0.5%

中概股續偏軟：

中通快遞 32.25 -2.5% 愛奇藝 22.89 -3.5% 唯品會 22.89 -3.6% 蔚來 44.26 -5.0% 小鵬汽車 40.91 -4.6% 嗶哩嗶哩 47.32 -5.4%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【大行報告】大摩唱好港股 籲投資者留意9隻港股

【中概股】美國證監會據報年底前推新規 中概股除牌壓力或增

【新股IPO】藍月亮最快下周招股 計劃集資約78億元

即市走勢︰

【03：00】夜期跌4點，收報26551點，高水7點。

【23：35】美國共和黨參議院領袖麥康奈爾：民主黨人的救助計劃建議不會獲得批准。

【23：34】BioNTech（輝瑞製藥的德國合作夥伴）CEO Ugur Sahin：最晚將於周五向美國食品藥品管理局（FDA）遞交關於新冠肺炎疫苗的申請文件。

【23：33】夜期升12點。

【22：45】夜期跌15點。

【22：31】美股開市，夜期升3點。道指升47點，納指跌0.1%。

【21：19】夜期僅升54點。

【19：47】滙豐允許香港員工每周最多4日在家工作

【19：45】恒指夜期升32點，高水43點。

【19：00】恒指夜期轉升29點，報26584點，高水40點。

【17：17】恒指夜期初段跌15點，報26540點，低水4點。

【16：30】即月期指收報26555點，升136點或0.5%，高水11點。

【16：10】恒指收報26544點，升129點。騰訊 （00700） 升逾1%；車股造好，吉利 （00175） 破頂升逾6%；比亞迪 （01211） 升逾3%。

【16：00】恒指U盤前升95點，報26510點。

【15：30】港股尾市升約55點，恒生指數報26470點。

【15：00】A股收市，上證升0.2%；深證跌0.5%；創業板指跌1.4%。

【14：51】港交所 （00388） 逆市偏軟，股價午後跌1%，低見369元。

【14：36】保利協鑫 （03800） 升一成，高見0.475元。

【14：28】港股升幅收窄至不足20點。

【14：24】思摩爾 （06969） 升近半成，破頂高見49.1元，成交6.3億元。

【14：03】濠賭股個別發展，其中藍籌銀娛 （00027） 跌0.4%；金沙 （01928） 暫無升跌。澳門擬修改博彩法 明年起對所有娛樂場進行實地資產審查

【13：57】大市升幅收窄至60點，報26476點。

【13：11】內險股上揚，國壽 （02628） 升1%；平保 （02318） 升2%；財險 （02328） 升半成；太保 （02601） 升逾1%。銀保監副主席黃洪出席「中國健康保險論壇暨中國健康保險藍皮書發布會」時表示，現時市場上商業健康保險產品大多是短期產品，今後必須加快發展長期商業健康保險產品。

【13：01】港股午後初段升約120點，報26535點。

【12：00】恒指中午收報26572點，升157點。吉利 （00175） 破頂升逾8%；藍籌中最強，友邦 （01299） 破頂升逾1%；美團 （03690） 逆市續跌1%。

【11：56】太古A （00019） 升半成，高見46.7元。

【11：48】吉利 （00175） 升幅擴大至逾8%，破頂高見22.9元。

【11：43】滙豐 （00005） 轉升0.4%；騰訊 （00700） 升近1%；港交所 （00388） 升0.1%；友邦 （01299） 升1.5%，破頂高見90.9元；中移動 （00941） 跌0.8%。

【11：40】恒指升近200點，報26613點。

【11：39】大市升逾百點，恒指升105點，報26520點。

【11：38】農夫山泉 （09633） 今早升近5%破頂高見46.4元後，倒跌逾1%，低見43.2元。

農夫山泉升逾4%再破頂 鍾睒睒成中國首富

【11：35】港股中午收市前升約35點。恒生指數升34點，報26450點。

【11：31】內地股市半日個別發展，上證升近0.5%；深證跌近0.5%；創業板指跌近1.1%。

【11：30】玖紙 （02689） 挫一成，低見10.38元。理文造紙 （02314） 跌逾4%，低見5.7元。

【11：21】金山軟件 （03888） 績後跌幅擴大至逾7%，低見40.2元，成交4.6億元。

【11：12】手機孖寶逆市造好，舜宇 （02382） 升逾2%，高見162.8元；瑞聲 （02018） 升近1%，高見43.45元。

【11：08】騰訊 （00700） 升幅收窄，最新報581.5元，無升跌。

【10：48】ATMX 4股中，僅騰訊 （00700） 上升，股價升0.5%。阿里巴巴 （09988） 跌0.5%；美團 （03690） 跌2.2%；小米 （01810） 跌1.2%。

【10：44】恒生指數最新跌近30點，報26385點。

【10：39】藥明生物 （02963） 續挫半成，低見76.55元，成交6.4億元。

【10：33】京東 （09618） 跌1.4%，低見336元。京東健康將於周一（16）至24日進行上市前投資者教育（Pre-Deal Investor Education），最快下周三（25日）招股。

【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元 下月初掛牌

【10：03】美團 （03690） 跌4%，至290元水平，成交近19億元。

【09：56】美團 （03690） 續跌近3%，低見294元。

【09：55】勵晶太平洋 （00575） 股價升逾16%，高見0.206元，成交910萬元。勵晶太平洋公布旗下治療早洩藥Fortacin正於內地尋求批准將 Senstend™ 推出市面，預料將於明年第一季前取得國家藥品監督管理局藥品審評中心的臨床試驗審批。

【異動股】勵晶太平洋早洩藥尋求取得臨床試驗審批 股價升逾2成

【09：55】港股最新轉跌，恒指跌26409點，跌約5點。

【09：49】現代健康科技 （00919） 升逾4成，高見0.156元。現代健康科技發盈喜，料中期溢利增長不少於8倍，即至約4785.3萬元。

【09：45】車股上揚，比亞迪 （01211） 升2%；吉利 （00175） 破頂升逾6%；華晨 （01114） 、長汽 （02333） 升逾1%。

【09：43】丘鈦 （01478） 升逾7%，高見10.22元，成交3203萬元。野村將丘鈦目標價上調6.2%至12元，評級升至買入。

【09：42】港股早段升約55點，恒指最新報26469點。

【09：41】農夫山泉 （09633） 升勢未止，股價今早再升逾2%，破頂高見45.65元。

農夫山泉升逾4%再破頂 鐘睒睒成中國首富

【09：38】內銀股向下，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 四大內銀跌1%。《經濟參考報》報道，預計在第四季將有1.67萬億元人民幣的不良資產需要處置，接近前三季的總和。

【內銀股價】內銀本季處置不良資產規模或達1.6萬億人幣

【09：36】吉利 （00175） 升逾半成，破頂高見22.3元。報道指德國汽車製造公司平治母公司戴姆勒（Daimler）公布，其將加強與吉利合作，研發可以電氣化的新一代混合動力汽車引擎。

【吉利股價】吉利與平治母企戴姆勒研發新一代引擎 股價彈升6%

【09：33】京能清潔能源 （00579） 升逾4%，破頂高見2.54元。京能清潔能源獲控股股東北京能源集團（京能集團）以每股H股2.7元提私有化建議，溢價約11.6%。

【09：28】金山軟件 （03888） 績後低開近3%，開報42.35元。金山軟件第三季純利增17.5倍至6.7億元人民幣。

【業績】金山軟件第三季賺6.7億人幣 按年增17.5倍

【09：27】重磅藍籌個別發展，除滙豐 （00005） 跌1.2%；騰訊 （00700） 升0.8%；中移動 （00941） 跌0.1%；友邦 （01299） 升0.3%；港交所 （00388） 升近0.2%。

【09：25】祥生控股 （02599） 、亞東集團 （01795） 正式掛牌。亞東集團開報0.74元，較上市價0.84元低11.9%；祥生控股現報5.59元，與招股價持平。

【新股IPO】祥生、亞東首掛 亞東跌逾一成帳面蝕300元

【09：24】新鴻基公司 （00086） 復牌高開3.1%，開報3.33元。新鴻基發公告指，集團已跟光證金控、光大新鴻基（SHKFGL）訂立回購及認購協議，新鴻基行使認沽期權，要求光證金控購買新鴻基於SHKFGL 持有的餘下的3成股權。

新鴻基向光證出售光大新鴻基3成股權

【09：20】恒指開報26434點，升19點。滙豐 （00005） 跌近1.2%；美團 （03690） 續跌近1%；京東 （09618） 跌0.6%。

【09：13】即月期指開報26417點，微跌2點。

【09：04】人行將進行1000億元人民幣7天期逆回購。淨回籠500億元人民幣。

【08：40】恒指黑期跌50點，報26363點；道指期貨跌26點，報29673點。

【08：00】美國昨晚傳出美國證監會將要求中概股，按美國的監管標準進行審計，建議將於12月公布，並收集公眾意見，彭博亦報道指，若不遵守美國審計標準，公司將要退市。

【07：50】融創中國 （01918） 分拆的融創服務 （01516） 以每股11.6元中間範圍定價，超額認購9.42倍，一手中籤率30%。

【新股IPO】融創服務1516超額認購9.4倍 一手中籤率30%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報38.63元，跌0.63元或1.6%；騰訊 （00700） ADR折合報581.63元，升0.13元或0.02%。

【07：30】美股下跌，美國疫情繼續惡化，加上零售銷售數據疲弱，道指收報29783點，跌167點或0.56%；標指收報3609點，跌17點或0.48%；納指收報11899點，跌24點或0.21%。

港股ADR收報26394點，跌21點或0.08%。恒指夜期收市升34點，收報26453點，高水38點。

道指跌167點港股ADR跌21點 美滙指數跌0.2%

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責任編輯︰梁浩碩