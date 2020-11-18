【疫情焦點】全球累計逾5601萬確診　美國累計1168萬

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如何佈局大選過後和疫苗時代的投資機會
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月18日早上8時15分，全球累計56,011,743宗新冠肺炎確診病例，較上日增加414,483宗。累計1,343,426死亡個案，較上日增加6,990宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|140,245
|11,688,262
|254,125
|意大利
|32,191
|1,238,072
|46,464
|西班牙
|13,159
|1,535,058
|1,535,058
|法國
|95,582
|2,086,815
|46,341
|德國
|6,902
|833,732
|13,248
|中國
|4
|86,365
|4,634
|香港
|0
|5,471
|108
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩