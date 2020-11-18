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【疫情焦點】全球累計逾5601萬確診　美國累計1168萬

股市 08:34 2020/11/18

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【疫情焦點】全球累計逾5601萬確診　美國累計1168萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月18日早上8時15分，全球累計56,011,743宗新冠肺炎確診病例，較上日增加414,483宗。累計1,343,426死亡個案，較上日增加6,990宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 140,245 11,688,262 254,125
意大利 32,191 1,238,072 46,464
西班牙 13,159 1,535,058 1,535,058
法國 95,582 2,086,815 46,341
德國 6,902 833,732 13,248
中國 4 86,365 4,634
香港 0 5,471 108

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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