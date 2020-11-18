▲ 道指跌167點港股ADR跌21點 美滙指數跌0.2%

道指跌167點

美股下跌，美國疫情繼續惡化，加上零售銷售數據疲弱，道指收報29783點，跌167點或0.56%；標指收報3609點，跌17點或0.48%；納指收報11899點，跌24點或0.21%。

港股ADR跌21點

港股ADR收報26394點，跌21點或0.08%。滙豐 （00005） ADR折合報38.63元，跌0.63元或1.6%；騰訊 （00700） ADR折合報581.63元，升0.13元或0.02%。恒指夜期收市升34點，收報26453點，高水38點。

紐約期油微升

油價窄幅上落，一方面疫苗消息利好，另一方面多國因應疫情再採取封鎖措施，市場憂慮影響需求，紐約期油收報41.43美元，升9美仙或0.2%；布蘭特期油收報43.75美元，跌7美仙或近0.2%。

美滙指數跌0.2%

疫苗消息加上聯儲局主席鮑威爾買債計劃可能要延長至明年，美元下跌，美滙指數報92.44，跌0.2%。歐元兌美元報1.1862；美元兌日圓報104.18。

美國10年期債息報0.86厘。

紐約期金跌0.1%

疫苗利好消息令避險資金流出，金價微跌，紐約期金收報1885.1美元，跌2.7美元或0.1%。現貨金於1882美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩