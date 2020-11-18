【開市9點半】美擬引發監管風暴累中概股跌　阿里巴巴張勇：今年雙11是新起點

（１）美國昨晚傳出美國證監會將要求中概股，按美國的監管標準進行審計，建議將於12月公布，並收集公眾意見，彭博亦報道指，若不遵守美國審計標準，公司將要退市。中國證監會副主席方星海昨日表示，中國海外上市公司會計制度問題，並不是一個無法解決的問題，需要雙方有良好的意願。李小加則指，今年很多在美上市的企業都面臨更加嚴格的審查，這一定程度上使得中概股回流港股，但企業不應該錯誤地認為香港的監管可能比較寬鬆。部份中概股今晨於美股交易時段偏軟，陸金所更大跌23.9%。不過，阿里巴巴美股及騰訊ADR走勢平穩。

阿里巴巴今年拉長雙11戰綫，首席執行官張勇非常滿意成績，雖然阿里股價自螞蟻暫停上市後轉弱，投資界並未太關注雙11的成效，不過雙11仍不斷有突破，天貓是次有超過200萬個新品牌參與雙11，張勇指，今年是新起點，認為主動求變是雙11往前走的關鍵。

即睇開市9點半重點：

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【雙11】阿里巴巴張勇：今年雙11是新起點 「雙11應該變得更好玩、更有驚喜」

李小加︰港交所是中國公司上市首選 中概股回流可對沖風險

（２）滬港通啟動6周年，當年號稱為新直通車，通車至今，已累計吸收1.6萬億北水。

【互聯互通】滬港通6周年 北水累計淨流入1.6萬億 港交所：續擴投資範圍

（3）年底前新股市場繼續精彩，投資界引頸以待的其中一間公司便是京東健康，預期最快下周招股。

【新股IPO】京東健康最快下周招股料集資約312億元 已啟動上市前預演

（4）另一人氣新股是泡泡瑪特，過去3年淨利潤由156萬元人民幣，變成4.5億元，玩具有價。

【新股IPO】泡泡瑪特本周尋求上市聆訊 集資最多23.4億元

（5）至於內地上市的順豐亦傳來港，順豐隨即否認，不過市場仍非常關注。

【新股IPO】順豐計劃來港上市集資約390億元 順豐：沒有計劃（第二版）

（6）今日兩新股上市，昨日暗盤要蝕少少，招股的反應亦一般。

【新股IPO】祥生控股、亞東集團暗盤 亞東轉蝕約40元

（7）市場憂慮保就業結束後，就業情況會惡化，不過美國傳疫苗消息，成為明年中市場的希望。

【香港經濟】香港最新失業率維持6.4% 就業不足率不變企3.8%

（8）花旗估計，疫苗將減低避險需求，拖累美元大跌。

【美元走勢】花旗料明年美元貶值20% 疫苗分發將核實所有熊市訊號

（9）雖然金價稍回，惟比特幣繼續向上突破，已達兩年高位。

【比特幣】比特幣升穿17000美元 挖礦機嘉楠耘智周一股價升2成

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉