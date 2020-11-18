【美股收市】疫情惡化道指回吐167點 鮑威爾:買債計劃或延長

儘管疫苗研發頻頻報喜，但美國疫情繼續惡化，多個州再度封鎖，加上零售銷售數據疲弱，道指創新高後回吐，早段曾挫超過400點；其後受波音及部分科技股造好帶動，跌幅明顯收窄。

聯儲局主席鮑威爾以視像方式發表演說，認為近期確診人數處於高位，令經濟前景存在不確定性，儲局將動用一切工具支持經濟復甦，直至就業市場有良好表現為止。鮑威爾披露，買債計劃可能要延長至明年。儲局原定12月31日起，停止有助改善市場資金流動的購買資產措施。

道指收報29783點，跌167點或0.56%；標指收報3609點，跌17點或0.48%；納指收報11899點，跌24點或0.21%。

亞馬遜(Amazon)進軍藥品零售業務，為Prime會員推出免費快遞藥物的衞生保健業務，逆市微升 ; 惟衞生保健平台對手GoodRX憂慮受衝擊，急挫逾22%，傳統藥房股CVS及Walgreens分別挫8.6%及9.6%。

沃爾瑪第3財季純利增長59%，高過預期，股價隨大市回吐2.2%。家居裝修用品零售商家得寶(Home Depot)第3季多賺近24%，符預期，美國同店銷售勁升24.6%勝預期。家得寶股價回吐2.7%。

市場對疫苗的樂觀情緒減退，加上美國國會共和民主兩黨對新紓困計劃的分歧仍未有收窄跡象，美滙周二亦偏軟，尾段報92.44。紐約原油期貨收漲0.22%，報41.43美元。 紐約黃金期貨跌0.1%，報1885.10美元。

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責任編輯：柯志宏