【美國經濟】紓困法案續僵持　高盛指難言今年內通過　料規模或僅1萬億美元

▲ 美國新一輪紓困法案至今仍未通過。

美國大選結果已相當明確，拜登料將成為新一任美國總統後。然而，在選舉結束後，各方關注的財政刺激方案仍然未見進展。高盛研究報告表示，在大選後不確定性的增加，令財政刺激計劃的前景更加撲朔迷離，方案有機會要到明年才能通過。高盛保持了之前的判斷，認為國會將批准約1萬億美元的財政刺激計劃，並在2021年使用其中的大部分。

其所主張的具體財政刺激計劃的內容包括：

延長《CARES Act》中的失業保險，並擴大其可申請的機構範圍；恢復每周額外失業救濟金，由每周額外發放400美元開始，其後逐步減少，並在2021年徹底取消，涉及1750億美元。

啟動新一輪PPP貸款計劃，並特別給予在疫情期間遭受重創的企業一些税收優惠，涉及3500億美元。

以融資的方式為學校提供有限的地方財政援助，涉及2500億美元。

提高公共衞生和其他領域的支出，涉2250億美元。

高盛認為，國會本來有很大可能在12月中旬批准額外的財政刺激計劃，但目前狀況難以斷言。而目前政治上的不確定性，主要來自於明年1月的參議院最後數席的選舉，兩黨對於是否在明年之前通過額外財政刺激計劃上有很大分歧。

報告續指，12月國會正處於「跛腳鴨時期」，不利決議。同時，特朗普是否願意在離任前簽署紓困計劃仍是未知數，對於大選結果的爭議也讓各方更難達成共識。另外，疫苗的研發取得了突破性的關鍵進展也帶來了變數，將影響國會對於財政刺激的決定。

儘管如此，高盛仍然預計在本年度內，國會可以在達成最終共識前再做出一些磋商的努力。

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編輯︰侯景成