【長租公寓爆煲】蛋殼公寓股價反彈6成　此前澄清破產傳聞

▲ 蛋殼公寓今年初於紐交所掛牌。

內地長租公寓平台、被傳財困的蛋殼公寓（美︰DNK）股價大漲60%，報2.19美元。此前有內地傳媒報道稱，蛋殼公寓或將宣佈破產。蛋殼公寓其後回應稱︰「感謝大家的關心和支持，我們沒有破產沒有破產，也不會跑路，請不要信謠傳謠。」

近期有租客、房東和供應商發起維權活動，數百人在蛋殼公寓北京的聚集維權追債。據內地媒報道，目前杭州蛋殼公寓有租戶已經被「斷網」；深圳蛋殼公寓已經有房東開始驅趕租客。在武漢，已經有房東開始直接聯繫租客繳納房租。另外，有傳大批蛋殼公寓員工遭到拖糧。

蛋殼公寓今年1月17日於紐交所上市，為今年首隻登陸紐交所的中概股，當時IPO發行價為13.5美元。

2017年至2019年公司淨虧損分別為人民幣（下同）2.72億元、13.69億元、34.37億元，收入分別為6.57億元、26.75億元、71.3億元。

報道指，蛋殼公寓在2018年已開始拖欠帳款。更有知情人士透露，蛋殼公寓所合作的的公司多數為中小型企業，主要為蛋殼公寓提供傢俱、清潔等服務。這主要由於中小公司更容易合作，也更能忍受蛋殼公寓的欠款行為。

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編輯︰侯景成