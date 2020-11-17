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【中概股】貝殼找房上季收入按年升71%　經調整利潤增長2倍　惟股價挫7%

股市 23:39 2020/11/17

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貝殼找房上季收入大增70%。

內地房地產中介平台貝殼找房（美︰BEKE）公布第三季度財報，期內平台總交易額（GTV）為1.05萬億元（人民幣，下同），按年增長87.2%；收入按年升70.9%至205億元；淨利潤7500萬元，按年跌80%，經調整後淨利潤為18.6億元，按年升2.1倍。惟業績公布後，貝殼找房股價挫7%，報68.39美元。

貝殼聯合創始人、行政總裁彭永東表示︰「我們在三季度的增長得益於經紀人合作網路（ACN）強大的網路效應。貝殼通過門店分級制度、品質管理等等手段不斷提升ACN的營運效率和健康度，從而帶動存量、新房和創新業務的增長。」

數據同時顯示，貝殼找房前三季度累計GTV達2.38萬億元，收入達477.6億元，經調整後凈利潤總額37億元。

用戶方面，貝殼找房月活躍用戶（MAU）為4790萬，按年增長82.1%，貝殼平台連接的經紀門店數已超過4.4萬家，按年增長41.7%，經紀人數超過47.7萬，按年增長50.7%。

貝殼對2020財年第四季度的業績進行預測，料總凈收入介乎192億元到202億元之間，與按年增長約33.5%到40.5%。

相關文章︰【中概股】貝殼找房市值超越最大內房企　堪比「地產界美團」？

【中概股】貝殼找房股價飆8%創新高 市值接近兩間萬科

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編輯︰侯景成

美股 貝殼找房（美：Beke） 中國概念股

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