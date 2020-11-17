【美股焦點】疫苗樂觀氣氛轉淡　美股周二開市轉跌

美國藥廠Moderna（MRNA）日前指其新冠肺炎疫苗在最新臨床實驗中有效率達94%，刺激美股周一（16日）大升，惟利好消息似乎已經反映在當前股價當中，周二（17日）市場轉跌，道指早段跌逾300點。

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此前市場分析認為，有關疫苗進展的利好消息，令市場憧憬經濟復甦，因此股市將出現板塊輪動，資金料將流入舊經濟股。但目前板塊似乎正以交替方式輪動，舊經濟並沒有如預期般強勢復甦，周二美股航空、金融股略為回落。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，未來數月內，股票板塊輪動將繼續主導市場，過去六個月表現不佳的行業，未來將有望受惠於疫苗研發不斷釋放的利好消息，以尋求分散投資。他指以地區劃分，美國，亞洲和中國作為股票投資組合的核心，另外可逐步配置歐洲，日本和新興市場（亞洲除外）股票，因其估值較具吸引力。

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編輯：李勝男