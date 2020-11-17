李小加︰港交所是中國公司上市首選　中概股回流可對沖風險

▲ 李小加表示，港交匠是中國企業上市的首選。

內地傳媒報道，港交所總裁李小加出席活動時表示，港交所基本上成為了所有中國公司在全球資本市場上市的首選。他表示，今年很多在美上市的企業都面臨更加嚴格的審查，這一定程度上使得中概股回流港股，但企業不應該錯誤地認為香港的監管可能比較寬鬆。

李小加續稱，中概股回流或者通過在兩地上市，能夠對沖風險，而港交所接下來也將加強對內地公司架構的了解。他又指，中國市場比較特別，互聯網公司在金融行業扮演的角色比其他任何一個國家市場都更重要。

隨著越來越多內地企業登陸港股，港股市場的生態也在發生變化，恒生指數包括了更多新經濟領域的企業，也反映了投資者更關注成長價值。

李小加說亦表示︰「數字化進程，讓中國有了更大的話語權來重塑經濟秩序和經濟架構，中國的金融行業將會真正服務實體經濟，中國完全可以以更快的速度實現數字化振興。」

市場亦關注金融科技的監管政策和變化。李小加稱︰「短期來說，這可能會對大家的投資熱情有一些影響。」但從長期來看，清楚的監管會幫助資本市場的交易變得更加規範。「所以，我們需要了解公司業態的風險，直到闡明和撇清了監管上的不確定性，才真正去做上市。」

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編輯︰侯景成