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【雲應用】免費雲服務分析天氣數據　準確預測人體敏感風險

科技 08:30 2020/11/19

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身體對環境敏感是愈來愈多現代人的煩惱，有人在天氣變化或換季時，皮膚和呼吸系統就會感到不適或痕癢。美國早前就有一項能對觸發人體敏感的環境因素作出分析，並預測風險的免費服務面世。

這項名為「Allergy Insights with Watson」的服務，由The Weather Channel提供，背後集結了人工智能、天氣相關數據、以及雲端技術而成。

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致敏原因多樣　難評估風險
讀者或許會想，身體敏感不外乎與濕度或者空氣中微粒水平等有關，預測有需要動用人工智能嗎？但事實上，引致敏感的因素相當多樣化和複雜，每個患者的反應也未必一樣，令我們對致敏原因，一直沒有清晰定論也未能準確預測風險，連患者本人也可能只是憑經驗和感覺作粗略估計。The Weather Channel研究團隊甚至指出，有一半的身體敏感患者，其實並不肯定引起他們不適的環境致敏源是什麼。

花粉不是可靠指標
某些追蹤環境致敏水平的技術，是透過分析空氣中有多少花粉來預測，因為花粉被廣泛認定是一種主要的致敏物質。但The Weather Channel的科學家認為，雖然的確有很多人對花粉敏感，但花粉的數據往往太分散和片面，所以花粉濃度並不是一個可靠的致敏風險指標。綜合分析大量的天氣和環境數據，才是令預測更全面準確的方法。

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改以全面環境數據為基礎
Allergy Insights with Watson幕後的人工智能，採用了可能是業界第一個不以花粉為重心，卻把氣溫、濕度、降雨量、風速、露水量以及去除了私隱資料的個人健康狀況，以及地理位置等參數，都包括在內的致敏預測模型。

該免費服務現時已透過The Weather Channel 的流動應用程式和 weather.com 網站推出。它會預測未來15天的綜合敏感風險以及未來3天的特定季節性致敏物質水平，並提供相應的提示、天氣與致敏風險關係的解說、減低致敏風險的建議等。至於花粉濃度仍然會被包括服務的資訊中，以提示敏感患者。

預測人體敏感風險，和預測天氣的確有相同之處。譬如我們雖然知道多雲就可能下雨，但結果會否成真還要視乎日照、風向和濕度等因素。所以這是一個人工智能派上用場的理想場景，而我們可以預計，相關技術在其他領域的應用例子會愈來愈多。

撰文 : 李潤權 IBM雲計算與認知軟件總經理

欄名 : Smart World

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