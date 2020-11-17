【白武士】鄭志剛擔任民眾金融科技「白武士」分兩階段收購　冀與虛銀業務產生協同效應

停牌逾8個半月的民眾金融科技 （00279） ，獲新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛以個人身份「白武士」救亡。據公告指，民眾金融、鄭志剛及臨時清盤人於9月10日訂立重組契據，鄭志剛與民眾金融訂立兩筆貸款協議，並分兩階段入股民眾金融。首階段鄭志剛將向民眾金融提供第一筆貸款總值1.61億元，相當於民眾金融旗下持牌公司的代價，及補足貸款金額。

據了解，鄭志剛今次以個人身份作「白武士」，源於去年已跟騰訊 （00700） 等合資組成富融銀行，並於去年獲發虛擬銀行牌照，相信今次投資將產生協同效應，長遠將全速發展數碼及虛擬金融服務。

鄭志剛首階段收購民眾金融科技旗下持牌公司

今次收購共分兩階段，首階段是收購民眾金融旗下的持牌公司（持有香港證監會 1、2、4、6、9 號牌照及保險經紀牌照），這些公司與民眾金融科技分開獨立營運，不受債務及資產重組影響，相關收購已獲證監會批准。第二階段涉及入主民眾金融科技，但先決條件是公司在臨時清盤人的協助下成功清理債務及復牌，預計最快於明年5月獲得聯交所批准成功復牌，假若復牌失敗，第二階段收購將因為未滿足先決條件而終止，但不影響首階段的收購。

根據公告，倘民眾金融的復牌獲聯交所批准，鄭志剛會將第一筆貸款轉為首筆貸款換股股份，相當於民眾金融擴大後已發行股本80%，轉換價介乎0.01614至0.01661元，較民眾金融停牌前折讓81.5%至82.1%。鄭志剛已承諾，完成首筆貸款轉換後，將向不少於6名投資者配股，令持股量降至71.7%。

民眾金融將召開股東特別大會尋求獨立股東批准

至於第二筆貸款，鄭志剛將向民眾金融提供免息及無抵押貸款合共最多4000萬元。若民眾金融獲批准復牌，第二筆貸款亦可轉換為第二筆貸款換股份，相當於擴大後已發行股本約75%。所有貸款完成轉換後，所有未償還負債將視為已悉數償還及結算。鄭志剛已向聯交所申請豁免提出全購。

倘民眾金融復牌於明年6月30日前未獲聯交所批准，第二筆貸款需按要求於14個營業日內，由民眾金融償還予鄭志剛。

民眾金融將召開股東特別大會，就鄭志剛入股一事授權。截至9月底，民眾金融結欠上市公司債權人約37.3億元。

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編輯：陳韻妍