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【損失慘重】《生化危機 》遊戲開發商Capcom遭黑客「鎖機」 勒索1100萬美元比特幣

環球政經 21:44 2020/11/17

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來自日本的世界十大遊戲開發商 Capcom 於 11 月初被一個自稱為「Ragnar Locker」黑客集團攻擊，大量營運資、員工資料及35萬名玩家資料流出，並將電腦加密，要求付贖金1,100萬美元比特幣解鎖。初步調查相信玩家的信用咭資料安全。

【遊戲商】騰訊遊戲投資遍全球　手上6大皇牌不可不知【下一頁

【遊戲商】全球最受歡迎手遊　騰訊稱冠　第二位傳來港上市 【下一頁

Capcom不少內部計劃及交易因此曝光，包括該公司將在明年４月發售《生化危機 8》(台灣譯作惡靈古堡)；另一款遊戲付1000萬美元讓《生化危機 》7及8上架Google；Netflix 的《惡靈古堡：無盡闇黑》影集在明年5 月上映；2021 年 2 月 發售Switch 遊戲《斷頭台》等。外界估計今次事件對嚴重打擊Capcom。亦由於大量玩家客戶資料流出，預期仍會受監管機構罰款，款項可能佔年營收近 4%。由於Ｃapcom拒付贖金，黑客在網上公開事件。

 

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責任編輯：鄭靜珊

 

 

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