【雙11】阿里巴巴張勇：今年雙11是新起點　「雙11應該變得更好玩、更有驚喜」

▲ 阿里巴巴（09988）於為期11天的雙11的商品成交額（GMV）錄得4982億人民幣。

阿里巴巴 （09988） 於為期11天的雙11的商品成交額（GMV）錄得4982億元人民幣，按年增加26%；訂單創建峰值達每秒58.3萬筆，創新高；菜鳥處理訂單突破23.2億筆。阿里巴巴首席執行官張勇表示，商業數字化升級造就今年雙11，留意到雙11周期拉長後大量消費者重覆消費，雙11輪迴了11年後今年改變是最好，今年是新起點，認為主動求變是雙11往前走的關鍵。

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張勇認為今年雙11共同交出了一份滿意的答卷，商業數字化升級成就了今年的雙11 。

「疫情讓數字化轉型加速，因為疫情，使 『 要不要轉 』 變成 『 轉的到不到位 』 ，是一個必需回答的問題，而不是一個選擇題。」

2009年阿里推出了第一個雙11購物節，而今年的天貓雙11周期從11月11日一天，演變成為從11月1至11日的購物季。

「今年改變是最好的，雙11一個輪迴就是11年， 今年是新的起點我們從第二個周期的第一年開始有一個全新的方式。既然我們能夠創造一天，未來我們也有機會創造一個新的雙節棍，而且這樣對社會資源和方方面面都能帶來好處。」

張勇指，雙11一天帶來的是最高峰的平衡，最終是社會各界共同確定的一個日期，在24小時內要達到最高峰的供需平衡和資源調配。探索不一樣的雙11，一方面讓社會資源效率配置最大化，同時也能夠跟用戶互動 ，讓消費者參與能够獲得更新的體驗。

「年輕用戶越來越多、用戶生活方式越來越年輕 ，其實我們是運營一種生活方式，與時俱進地運營它，我覺得雙11應該變得更好玩，更有驚喜。消費者需求不斷變化，必須去捕捉它， 不斷創新 ，滿足他們的需求。」

張勇指，期望雙11 周期拉長以後，消費者可以有更多的時間選擇商品。他指看到大量的消費者是在這個周期當中重複來進行消費，各種的消費品類的延展，也帶來了很大的好處 ，特別是因為今年疫情的關係，所有的商家都聚焦於恢復增長動力。

數字化是工具和引擎

另外，阿里巴巴指，天貓是次有超過200萬個新品牌參與雙11，共有超過1800個新銳品牌成額超越去年雙11記錄，94個新銳品牌成交額增長超過10倍。

張勇又指，平台上出現的新品牌大多是自身的努力，集團只是做了輔助工作，數字化是工具和引擎，新

品牌借此抓住了市場機遇，而商業本質其實沒有改變。

他認為，成功的新品牌有兩個特質：（1） 做商品要有藝術家氣質，賣點能夠打動消費者；功能性能夠打動消費者，變成消費者語言，能夠容易找到合適的人。（2） 數字化賦能渠道的轉變，使得新品牌既是品牌公司，也是零售公司，品牌可以通過數字化渠道來進行用戶教育和溝通，而渠道同時也可以完成履約的角色 ，從根本上改變了品牌和用戶的關係。

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編輯：袁諾曦