  • 24°C
香港時間 : 20201117日 (二) 21:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【架構重組】渣打宣布多項人事任命　洪丕正明年執掌亞洲區

Hot Talk 21:01 2020/11/17

分享：

渣打集團收市後宣布多項人事任命，全部將於明年1月1日起生效。

渣打集團 （02888） 9月宣布精簡並重組架構後，今日公布多項人事任命。其中，現任大中華及北亞地區行政總裁洪丕正明年起，將會執掌新合併的亞洲區；而現任香港區「一姐」禤惠儀屆時將會一同管理香港、台灣及澳門的業務。

香港既是渣打的主要增長引擎，重組後多名高層均會駐紮香港。據了解，由洪丕正帶領的亞洲區管理團隊，當中7成管理層均會駐港，足證香港市場的重要性。

亞洲區管理團隊成員及職務【按圖放大】

    點擊圖片放大
    +2

渣打收市後公布，新架構下個人、私人及中小企業銀行部（CPBB）以及亞洲、歐洲及美洲地區的架構及人事任命，新安排將於明年1月1日起生效。

新組成的個人、私人及中小企業銀行部，將會結合目前的個人銀行、私人銀行及財富管理部門，以達到壯大集團高端客戶業務，同時進一步發展創新的數碼方案，服務一般個人客戶及中小企客戶以增加效率。

新組亞洲區　渣打：增加區內網絡互相聯繫

新合併的亞洲區方面，將會由洪丕正帶領，把東盟、南亞、大中華及北亞地區連合，以更有效在亞洲區內，以致亞洲與全球其他地區，在貿易、資金和投資上為客戶服務；為客戶在大灣區捕捉機會，在東盟及南亞地區把握財富與營商機遇。林遠棟將任命為大灣區行政總裁。

洪丕正表示，新的亞洲區管理團隊充分反映銀行的多元化實力，將進一步增加亞洲區網絡的互相聯繫及更完善地照顧客戶，讓他們好好透過深厚的本地專長及區內21個市場抓緊貿易、投資及財富管理的機遇。

至於歐洲及美洲地區，Torry Berntsen除出任集團歐洲及美洲區行政總裁外，亦同時出任歐洲及英國行政總裁並會調遷英國；Steve Cranwell將繼任Torry為美洲區行政總裁並向Torry匯報。

相關文章：

【WFH】渣打推彈性上班安排　香港員工明年起可申請遙距工作

【滙豐股價】滙豐渣打明年恢復派息？　英央行：未確定是否容許

 

編輯：趙穎妍

香港股票 本地銀行股 銀行 貿易 渣打集團（02888） 大灣區 澳門 台灣 歐洲 香港

上一篇文章

【雙11】阿里巴巴張勇：今年雙11是新起點　「雙11應該變得更好玩、更有驚喜」

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨挫逾150點　Tesla獲納入標指盤前升13%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2020】iBond投資者103元撈貨 冀首日掛牌短綫賺差價
【iBond 2020】iBond投資者103元撈貨 冀首日掛牌短綫賺差價
【iBond 2020】iBond首掛升2.75%、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond首掛升2.75%、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【石Sir午市閒談】特朗普發爛渣與RCEP下的股市　九倉、滙豐、騰訊、中移動、安踏及阿里最新部署（立即觀看）
【石Sir午市閒談】特朗普發爛渣與RCEP下的股市　九倉、滙豐、騰訊、中移動、安踏及阿里最新部署（立即觀看）
【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴
【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴
【Tesla】Tesla獲納入標普500指數　4000億大換馬撞上美股結算日恐大震動　指數供應商緊急諮詢
【Tesla】Tesla獲納入標普500指數　4000億大換馬撞上美股結算日恐大震動　指數供應商緊急諮詢
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR迫40大關　恒指夜期收市升71點　京東ADR較港跌1成（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR迫40大關　恒指夜期收市升71點　京東ADR較港跌1成（不斷更新）