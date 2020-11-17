【架構重組】渣打宣布多項人事任命　洪丕正明年執掌亞洲區

▲ 渣打集團收市後宣布多項人事任命，全部將於明年1月1日起生效。

渣打集團 （02888） 9月宣布精簡並重組架構後，今日公布多項人事任命。其中，現任大中華及北亞地區行政總裁洪丕正明年起，將會執掌新合併的亞洲區；而現任香港區「一姐」禤惠儀屆時將會一同管理香港、台灣及澳門的業務。

香港既是渣打的主要增長引擎，重組後多名高層均會駐紮香港。據了解，由洪丕正帶領的亞洲區管理團隊，當中7成管理層均會駐港，足證香港市場的重要性。

亞洲區管理團隊成員及職務【按圖放大】

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渣打收市後公布，新架構下個人、私人及中小企業銀行部（CPBB）以及亞洲、歐洲及美洲地區的架構及人事任命，新安排將於明年1月1日起生效。

新組成的個人、私人及中小企業銀行部，將會結合目前的個人銀行、私人銀行及財富管理部門，以達到壯大集團高端客戶業務，同時進一步發展創新的數碼方案，服務一般個人客戶及中小企客戶以增加效率。

新組亞洲區 渣打：增加區內網絡互相聯繫

新合併的亞洲區方面，將會由洪丕正帶領，把東盟、南亞、大中華及北亞地區連合，以更有效在亞洲區內，以致亞洲與全球其他地區，在貿易、資金和投資上為客戶服務；為客戶在大灣區捕捉機會，在東盟及南亞地區把握財富與營商機遇。林遠棟將任命為大灣區行政總裁。

洪丕正表示，新的亞洲區管理團隊充分反映銀行的多元化實力，將進一步增加亞洲區網絡的互相聯繫及更完善地照顧客戶，讓他們好好透過深厚的本地專長及區內21個市場抓緊貿易、投資及財富管理的機遇。

至於歐洲及美洲地區，Torry Berntsen除出任集團歐洲及美洲區行政總裁外，亦同時出任歐洲及英國行政總裁並會調遷英國；Steve Cranwell將繼任Torry為美洲區行政總裁並向Torry匯報。

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編輯：趙穎妍