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新鴻基向光證出售光大新鴻基3成股權　股價升逾半成

股市 15:37 2020/11/18

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新鴻基(00086)今日(17日)向港交所發出公告，集團已在今天跟光證金控、光大新鴻基(SHKFGL)訂立回購及認購協議。

新鴻基公司 （00086） 發公告指，集團已在昨天跟光證金控、光大新鴻基（SHKFGL）訂立回購及認購協議，新鴻基行使認沽期權，要求光證金控購買新鴻基於SHKFGL 持有的餘下的3成股權。新鴻基公司現升逾半成，最新報3.4元，盤中高見3.44元。

通告指，新鴻基向光證出售近9036.5萬股光大新鴻基股份 （約3成股權），光證會繳付現金代價12.5億元，及以認購價11.5億元認購於SHKFGL優先股。

根據SHKFGL優先股協議，光大新鴻基將於2021年6月1日、2022年6月1日及2023年6月1日分別向新鴻基贖回3,012萬股。贖回時，光大新鴻基優先股之持有人可收取優先股認購價的107%現金，以及當日所有累計及未付優先股息，優先股息以每年8.5%計算。

新鴻基表示，行使認沽期權可為公司產生現金流，有助公司未來拓展業務發展。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 新鴻基公司（00086） 復牌 回購

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