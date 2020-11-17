新鴻基向光證出售光大新鴻基3成股權

▲ 新鴻基(00086)今日(17日)向港交所發出公告，集團已在今天跟光證金控、光大新鴻基(SHKFGL)訂立回購及認購協議。

新鴻基（00086）發公告指，集團已在今天跟光證金控、光大新鴻基（SHKFGL）訂立回購及認購協議，新鴻基行使認沽期權，要求光證金控購買新鴻基於SHKFGL 持有的餘下的3成股權。

通告指，新鴻基向光證出售近9036.5萬股光大新鴻基股份 （約3成股權），光證會繳付現金代價12.5億元，及以認購價11.5億元認購於SHKFGL優先股。

根據SHKFGL優先股協議，光大新鴻基將於2021年6月1日、2022年6月1日及2023年6月1日分別向新鴻基贖回3,012萬股。贖回時，光大新鴻基優先股之持有人可收取優先股認購價的107%現金，以及當日所有累計及未付優先股息，優先股息以每年8.5%計算。

新鴻基表示，行使認沽期權可為公司產生現金流，有助公司未來拓展業務發展。

新鴻基和聯合地產（00056）今天下午12時宣佈因重大交易而短暫停牌，明天起將復牌。

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編輯﹕賴奕羚