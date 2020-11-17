【世銀預測】每日生活不足15港元 疫情或增過億極端貧窮人口

世界銀行(The World Bank)近月指新冠肺炎肆虐全球，將令全球貧窮問題出現20年來首次增加，預計9.4%人口將跌入極端貧窮，今年極端貧窮人口將增加8,800萬至1.15億人，明年將增加1.5億，視乎疫情有多嚴重。

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世銀又指若不是疫情，今年極端貧窮人口預計下降7.9%。對於一些中等收入國家，大量極端貧窮人口將出現。所謂極端貧窮人口，全球少於10%人每日生活每天只有或不足1.9美元，折合不足15港元。此外，在一些中等收入國家(Middle -income countries)，貧窮人口每日生活只有3.2美元至5.5美元(約25至43港元)。

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責任編輯：鄭靜珊