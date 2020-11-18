【比特幣】比特幣升破1.8萬美元　橋水達里奧直呼不解

▲ 比特幣價格今日升破1.7萬元，未知未來會否有機會打破歷史最高價1.9萬元關口?

比特幣（Bitcoin）升穿18,000美元高位，有望挑戰2017年歷史最高價。比特幣昨天升穿17,000美元（下同），根據Coindesk 報價，至18日中午，比特幣現報18,030元，升8.73%，距離2017年12月歷史最高價19,783.06元尚差約2,000元距離。

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）18日在Twitter上表示，對比特幣能夠升上如此高位感到不解。他指，自己可能看漏Bitcoin 的特性，他認為Bitcoin 價格波動性太高，不是良好的財富儲存工具。

達里奧續稱，Bitcoin 價格與其他他需要買的東西價格沒有關聯性，持有Bitcoin未能保障自己的購買能力。而如果Bitcoin 在未來市場能夠成功與其他貨幣競爭，預料政府將對其進行監管，限制其市場影響力。他更指，Bitcoin 跟黃金無法相比，黃金是全球第三大儲備資產，他「無法想像」機構投資者，跨國企業大規模廣泛使用Bitcoin 進行交易。

早前Bitcoin 在兩年來首破16,000元關口時，達里奧曾呼籲投資者小心「樹大招風」。

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編輯﹕賴奕羚