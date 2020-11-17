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【安心出行】信和集團旗下169項物業全力支持「安心出行」App　當眼位置張貼二維碼

股市 20:14 2020/11/17

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信和集團副主席黃永光（左）表示，有效的疫情防控措施對香港的經濟復甦和就業環境至關重要。

信和置業 （00083） 母公司信和集團表示，歡迎政府推出感染風險通知「安心出行」流動應用程式 (LeaveHomeSafe)。信和集團表示，將於旗下169項物業，包括83個全資物業及86個聯營物業涵蓋住宅、工商廈、商場、酒店及遊艇會的當眼位置張貼場所二維碼方便市民準確記錄行程。

信和集團表示，集團將全力配合計劃。有關程式可鼓勵市民記錄進出不同場所的日期及時間，以減低新型冠狀病毒病進一步擴散的風險。應用程式根據用戶每日的出行記錄，向曾與新型冠狀病毒確診者到訪相同場所的用戶發出通知及健康建議，從而增強用戶的警覺。

信和集團副主席黃永光表示：「新冠疫情自年初爆發以來，對香港各行各業帶來深遠影響，於經濟方面的影響尤為顯著。因此，有效的疫情防控措施對香港的經濟復甦和就業環境至關重要。作為社區一份子，信和集團致力透過支持此項饒富意義的措拖，支援抗疫。」

為保障客戶和租戶健康，集團自疫情爆發以來，已於旗下各物業加強預防措施，確保前線員工免受感染，同時為顧客提供安全潔淨的購物環境。

相關文章︰【安心出行app】「安心出行」app今起下載　新地：全力支持及配合政府

信和夥平安智慧城市推創新計劃「城慧」　為房地產行業提供創新技術解決方案

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編輯︰侯景成

香港股票 酒店 商廈 商場 信和置業（00083）

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