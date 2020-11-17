【投資禁令】瑞銀估計合共15隻港股 受美國投資禁令影響

早前美國現任總統特朗普簽署行政命令，禁止任何美國企業及個人投資31間涉及內地軍方背景中資企業，並禁止買賣這些企業股票。瑞銀經過計算美國資金在有關股份的持倉後，估計中港股市中共有140間上市公司和被打入禁令的31間公司有關連，當中有15間為本港上市公司。換言之，這些公司或將受有關禁令影響。

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其中10隻受禁令影響港股一覽：

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其餘5隻港股分別是中國海外宏洋(00081)、遠東宏信 (03360)、中國建築國際 (03311)、中航科工(02357)及中海物業(02669)。

瑞銀在計算美國資金在各股的持倉後，計算出中移動(00941)為美資持倉最多的股份，總值46.8億美元，即約363億元。中移動今日未止跌，全日收報47.4元跌1.6%。

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