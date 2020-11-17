【機迷熱話】不只PS5！微軟高層預告：Xbox Series X/S 大缺貨到明年

▲ 全球遊戲玩家瘋搶Sony PlayStation 5（PS5）以及微軟（Microsoft）的新世代遊戲機 Xbox Series X/S，微軟高層最新還預計，Xbox Series X/S 的缺貨問題可能持續到明年4月！（微軟官網圖片）

Sony PlayStation 5（PS5）以及微軟（Microsoft）的新世代遊戲機 Xbox Series X/S日前正式推出，隨即引來全球遊戲玩家瘋搶，市場更出現供不應求及炒賣情況。微軟高層最新還預計，Xbox Series X/S 的缺貨問題可能持續到明年4月！

據外媒《The Verge》報道，微軟財務總監 Jeff Stuart 出席會議時提到 Xbox Series X/S 的供貨情況，並指包括感恩節、聖誕節等檔期的年終購物季即將到來，Xbox Series X/S 仍會嚴重缺貨，估計至2021年首季，即1至3月仍會面臨該問題。

他表示，Xbox Series X/S 的供應可望在明年初回穩，現時所有供應鏈亦正加速提高產量，所以明年第二季（4-6月）就能逐漸趕上需求。

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事實上，微軟Xbox部門主管Phil Spencer在上月曾坦言，Xbox Series X/S 的市況需求遠大於產能供應，故未來數月都會有缺貨情況。在 Twitch 日前舉辦的年度旗艦會議 GlitchCon 上，他又再次為 Xbox Series X/S 缺貨致歉。雖然他們已加緊趕工兩個月，從速補貨，但需求度依然很高。

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責任編輯：張寶燕