  • 24°C
香港時間 : 20201117日 (二) 21:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】不只PS5！微軟高層預告：Xbox Series X/S 大缺貨到明年

科技 20:17 2020/11/17

分享：

全球遊戲玩家瘋搶Sony PlayStation 5（PS5）以及微軟（Microsoft）的新世代遊戲機 Xbox Series X/S，微軟高層最新還預計，Xbox Series X/S 的缺貨問題可能持續到明年4月！（微軟官網圖片）

Sony PlayStation 5（PS5）以及微軟（Microsoft）的新世代遊戲機 Xbox Series X/S日前正式推出，隨即引來全球遊戲玩家瘋搶，市場更出現供不應求及炒賣情況。微軟高層最新還預計，Xbox Series X/S 的缺貨問題可能持續到明年4月！

據外媒《The Verge》報道，微軟財務總監 Jeff Stuart 出席會議時提到 Xbox Series X/S 的供貨情況，並指包括感恩節、聖誕節等檔期的年終購物季即將到來，Xbox Series X/S 仍會嚴重缺貨，估計至2021年首季，即1至3月仍會面臨該問題。

他表示，Xbox Series X/S 的供應可望在明年初回穩，現時所有供應鏈亦正加速提高產量，所以明年第二季（4-6月）就能逐漸趕上需求。

【PS5】Sony確認PS5發售日僅開放網上銷售　保障客戶與員工安全

【重返職場】64歲Python之父嫌退休生活無聊　退休一年加入微軟開發者團隊

事實上，微軟Xbox部門主管Phil Spencer在上月曾坦言，Xbox Series X/S 的市況需求遠大於產能供應，故未來數月都會有缺貨情況。在 Twitch 日前舉辦的年度旗艦會議 GlitchCon 上，他又再次為 Xbox Series X/S 缺貨致歉。雖然他們已加緊趕工兩個月，從速補貨，但需求度依然很高。

【PS5】北美、日本率先出貨　PS5炒價高達3.8萬

責任編輯：張寶燕

相關文章

【買禮要小心】網站公布「零私隱」產品清單　華為、小米、Dyson產品上榜
今日
【買禮要小心】網站公布「零私隱」產品清單　華為、小米、Dyson產品上榜
【機迷熱話】牛津大學研究揭　社交類遊戲有益心理健康
今日
【機迷熱話】牛津大學研究揭　社交類遊戲有益心理健康
微軟員工年底放大假　預告12月沒有Windows 10更新
今日
微軟員工年底放大假　預告12月沒有Windows 10更新
【超級電腦】全球超級電腦排行榜　日本「富岳」蟬聯冠軍
今日
【超級電腦】全球超級電腦排行榜　日本「富岳」蟬聯冠軍
電玩手遊 遊戲設置 遊戲平台 創新科技及應用 科技產品 媒體 Microsoft XBOX 遊戲

上一篇文章

【每日焦點】三星或改革旗艦手機策略　日本超級電腦「富岳」蟬聯全球排行冠軍

下一篇文章

【重返職場】64歲Python之父嫌退休生活無聊　退休一年加入微軟開發者團隊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【取代YouTube】影片平台Rumble崛起　創作者收入、自由度更高
【取代YouTube】影片平台Rumble崛起　創作者收入、自由度更高
【每日焦點】安心出行App要求權限存疑　微軟發警告多間疫苗研發藥廠遭攻擊
【每日焦點】安心出行App要求權限存疑　微軟發警告多間疫苗研發藥廠遭攻擊
【iPhone 12】iPhone 12 mini上市不足1星期　即被投訴屏幕觸控不靈
【iPhone 12】iPhone 12 mini上市不足1星期　即被投訴屏幕觸控不靈
美女千人突圍獲筍工　智能馬桶公司「糞便副總」輕鬆賺23萬？
美女千人突圍獲筍工　智能馬桶公司「糞便副總」輕鬆賺23萬？
【安心出行】感染風險通知App今起開放下載　一文看清如何使用
【安心出行】感染風險通知App今起開放下載　一文看清如何使用
【iPhone 12】攝影網站評比　iPhone 12 Pro攝影表現出色　惟不敵小米華為
【iPhone 12】攝影網站評比　iPhone 12 Pro攝影表現出色　惟不敵小米華為