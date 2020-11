【品牌聯乘】Logitech聯乘Dustykid　推滑鼠套裝售199元

▲ Logitech聯乘本地插畫師Dustykid,即日起推出限量滑鼠套裝,售199元。(Logitech提供圖片)

Logitech聯乘本地插畫師Dustykid,即日起推出限量滑鼠套裝,包括Logitech x Dustykid Pebble M350纖薄靜音無線滑鼠組,包含Pebble M350纖薄靜音無線滑鼠一隻及Dustykid插畫滑鼠殼一個,售199元,於LogitechClub、Logitech生活體驗店(尖沙咀誠品生活2/F)及香港各大代理零售商公開發售。

滑鼠配上Dustykid兩款窩心設計,分別名爲「You’ll never walk alone」及「Love has it all」,分別設有嫩粉、暖白兩色,以暖心字句及插畫陪伴你的每個日常。此外,Logitech更推出獨家Dustykid聯名限量滑鼠墊,分別有暖藍色及淺灰色兩款設計,隨意搭配Pebble滑鼠及鍵盤,自創獨特風格。

除了Dustykid設計的外殼外,其他款式亦同步登場,當中包括花卉、動物及甜品主題圖案,定價為49元,同時購買Pebble M350纖薄靜音無線滑鼠,可以優惠價29元換購一個。

▲ 其他滑鼠殼款式。(Logitech提供圖片)

