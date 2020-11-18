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【品牌聯乘】Logitech聯乘Dustykid　推滑鼠套裝售199元

商業 10:00 2020/11/18

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Logitech聯乘本地插畫師Dustykid，即日起推出限量滑鼠套裝，售199元。（Logitech提供圖片）

Logitech聯乘本地插畫師Dustykid，即日起推出限量滑鼠套裝，包括Logitech x Dustykid Pebble M350纖薄靜音無線滑鼠組，包含Pebble M350纖薄靜音無線滑鼠一隻及Dustykid插畫滑鼠殼一個，售199元，於LogitechClub、Logitech生活體驗店（尖沙咀誠品生活2/F）及香港各大代理零售商公開發售。

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滑鼠配上Dustykid兩款窩心設計，分別名爲「You’ll never walk alone」及「Love has it all」，分別設有嫩粉、暖白兩色，以暖心字句及插畫陪伴你的每個日常。此外，Logitech更推出獨家Dustykid聯名限量滑鼠墊，分別有暖藍色及淺灰色兩款設計，隨意搭配Pebble滑鼠及鍵盤，自創獨特風格。

除了Dustykid設計的外殼外，其他款式亦同步登場，當中包括花卉、動物及甜品主題圖案，定價為49元，同時購買Pebble M350纖薄靜音無線滑鼠，可以優惠價29元換購一個。

其他滑鼠殼款式。（Logitech提供圖片）

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【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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