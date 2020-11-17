【每日焦點】三星或改革旗艦手機策略　日本超級電腦「富岳」蟬聯全球排行冠軍

▲ 近日手機界消息傳出，三星（Samsung）旗艦智能手機推出周期在明年開始可能有大變動；由日本理化學研究所（RIKEN）與富士通所共同研發的超級電腦「富岳（Fugaku）」排行全球第一，再次擊敗美國與中國等近500名對手。

近日手機界消息傳出，三星（Samsung）旗艦智能手機推出周期在明年開始可能有大變動，Note系列更將成絕響。據手機爆料達人Max Weinbach日前在Twitter發文表示，三星未來預計會推出總共7款的旗艦機型，包括S21 FE、S21、S21+、S21 Ultra、Z Fold 3、Z Flip 3與Z Fold FE。

如果這個名單屬實，意味過往S與Note系列分別搶攻上半年與下半年的產品周期宣告結束，以大屏幕為主要賣點的Note將會讓位予新興的摺疊機Z系列。

【Samsung】Note系列將成絕響？ 爆料消息指三星整合旗艦機策略

此外，國際超級電腦大會今（17日）宣布，由日本理化學研究所（RIKEN）與富士通所共同研發的超級電腦「富岳（Fugaku）」，再次擊敗美國與中國等近500名對手，在超級電腦「TOP 500」排行中連續兩期蟬聯第一。

根據今日所公布的最新排行報告，日本超級電腦富岳的運算速度，達成每秒44.2京 （1京 = 10的16次方，1萬兆），計算速度較今年6月提升了約3京，大幅拋離排名第2的美國IBM超級電腦「高峰（Summit）」，僅有每秒14.8京的運算速度。而第三名及第四名的排名同樣不變，分別為IBM的「Sierra」與中國超級電腦「神威·太湖之光」。

【超級電腦】全球超級電腦排行榜 日本「富岳」蟬聯冠軍

責任編輯：張寶燕