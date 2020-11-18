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《Rick and Morty》推出牛油機械人　傳送Pass the butter語音指令操作

科技 08:00 2020/11/18

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有否想過如果現實生活中都可以好像動畫《Rick and Morty》（瑞克和莫蒂）主角Rick一樣，發動指令呼喚牛油機械人？

熱門爆笑科幻動畫《Rick and Morty》（瑞克和莫蒂）中的Butter Robot（牛油機械人）在餐桌上行走遞牛油的一幕，相信《Rick and Morty》的粉絲對此並不陌生，不過有否想過如果現實生活中都可以好像動畫主角瘋狂科學家Rick一樣，發動指令呼喚牛油機械人？

事實上，早年亦有海外網民自製牛油機械人，不過《Rick and Morty》官方日前終於都推出了正式版本，並且由動畫的共同創作者Justin Roiland 在一場線上活動Adult Swim Festival 上進行簡單開箱。

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該牛油機械人透過 USB-C 充電及啟動後，只要發動語音指令「Pass the butter」，就會傳遞包裝隨附的牛油過來。機械人更具備各種環境感應器，可以對四周的變動作出不同反應互動。

用戶更可以透過手機遙控機械人，或使用App的文字轉語音功能及積木式編程功能，除了遞牛油之外，還可以選擇跳舞。

目前已經可在其官方網站上預計，並且推出早鳥優惠，在11 月 30 日前訂購為147美元（約1,140港元），預計最早明年 5 月 15 日發貨，並會獲得印上 Justin Roiland 浮雕簽名及獨立編號的限量版。不過香港地區用戶就要留意，運費需要60美元（約465港元）。

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責任編輯：張寶燕

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