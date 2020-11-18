【平租何處尋】住宅租金愈跌愈低 邊度最多1萬蚊以下租盤?

新冠肺炎疫情肆虐本港近11月個月，失業率持續處於高位，私人住宅租金也持續下跌。據美聯物業數據，美聯「租金走勢圖」10月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約34.78元，較9月份平均約35.02元下跌約0.7%。若以今年首10個月累計，租金累積下跌約4.8%，其中月租1萬元以下的比例按年有所上升。

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美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，今年租金水平低於去年，令中細價租務比率相對較高。若以今年首10個月不同月租的租務個案比率劃分，以美聯物業促成的住宅租務個案計算，月租10,000元或以下租務佔約5.7%，比起去年同期約3.9%有所增加。

哪區最多月租10,000元以下租盤?美聯物業指，今年首10個月大型屋苑如嘉湖山莊、時代廣場、花都廣場、河畔花園、屯門市廣場及沙田第一城等，部份租務個案為月租10,000元或以下。

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與此同時，樓齡較新的物業，部份亦有月租10,000元或以下個案，如屯門的城．點、菁雋及弦海、大埔的海日灣II及嘉熙、馬鞍山薈朗等。

最新的數字也反映，月租逾15,000元住宅租務比率按年回落，當中逾20,000元佔約34%，較去年同期約37.2%有所減少；而月租逾15,000元至20,000元的租務個案比率亦由去年首10個月約29%，減少至今年首10個月約26.3%。

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記者：陳詠妍