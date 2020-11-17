【互聯互通】滬港通6周年　北水累計淨流入1.6萬億　港交所：續擴投資範圍

▲ 滬港通啟動6年以來，北向及南向交易都見顯著增長。

互聯互通措施「滬港通」啟動六周年，交易規模持續增長，滬、深港通分別在今年7月創單日成交新高，達到逾1,900億元人幣及602億港元。港交所 （00388） 表示，未來會繼續改善互聯互通機制，擴大滬深港通投資範圍。

北水6年來持港股總額增幅達140倍 遠超北向通

港交所發表有關互聯互通機制的專題文題，形容措施為中港兩地市場注入新活力。香港及海外投資者通過滬深股通持有的內地股票總額不斷增長，由2014年底的865億元人幣，激增至2.1萬億元人幣。

內地投資者透過港股通投資港股的持股總額持續攀升，由2014年底的131億港元，增至1.88萬億港元，增幅達140倍。

截至上周二（10日），北向通總成交金額36.9萬億人幣，累計淨流入1.12萬億元人幣；南向港股通總成交金額13.7萬億港元，累計淨流入1.62萬億港元。

港交所指，未來將繼續與內地合作夥伴和監管機構合作，不斷優化互聯互通機制，進一步擴大滬深港通投資範圍，為香港內地兩地市場帶來更多機會，連接中國與世界。

滬港通機制於2014年11月17日啟動，至2016年12月5日深港通機制亦正式啟動。

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