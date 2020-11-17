  • 24°C
香港時間 : 20201117日 (二) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯互通】滬港通6周年　北水累計淨流入1.6萬億　港交所：續擴投資範圍

宏觀解讀 19:23 2020/11/17

分享：

滬港通啟動6年以來，北向及南向交易都見顯著增長。

互聯互通措施「滬港通」啟動六周年，交易規模持續增長，滬、深港通分別在今年7月創單日成交新高，達到逾1,900億元人幣及602億港元。港交所 （00388） 表示，未來會繼續改善互聯互通機制，擴大滬深港通投資範圍。

北水6年來持港股總額增幅達140倍　遠超北向通

港交所發表有關互聯互通機制的專題文題，形容措施為中港兩地市場注入新活力。香港及海外投資者通過滬深股通持有的內地股票總額不斷增長，由2014年底的865億元人幣，激增至2.1萬億元人幣。

內地投資者透過港股通投資港股的持股總額持續攀升，由2014年底的131億港元，增至1.88萬億港元，增幅達140倍。

截至上周二（10日），北向通總成交金額36.9萬億人幣，累計淨流入1.12萬億元人幣；南向港股通總成交金額13.7萬億港元，累計淨流入1.62萬億港元。

港交所指，未來將繼續與內地合作夥伴和監管機構合作，不斷優化互聯互通機制，進一步擴大滬深港通投資範圍，為香港內地兩地市場帶來更多機會，連接中國與世界。

滬港通機制於2014年11月17日啟動，至2016年12月5日深港通機制亦正式啟動。

相關文章：

【新股IPO】港交所擬推FINI數碼化程序將IPO「T+5」變「T+1」　諮詢期至1月

【李小加退任】李小加：港交所籌備3件大事可成未來10年基礎　「希望近期有些好消息」

【港交所股價】港交所未企穩380　林鄭稱月內訪京涉洽互聯互通

香港股票 香港交易所（00388） A股 股票 香港交易及結算所有限公司 滬港通 互聯互通 深港通 港股通 深股通

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨挫逾百點　Tesla獲納入標指盤前升13%（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】京東健康最快下周招股料集資約312億元　已啟動上市前預演
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】道指期貨挫逾百點　Tesla獲納入標指盤前升13%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨挫逾百點　Tesla獲納入標指盤前升13%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR迫40大關　恒指夜期收市升71點　京東ADR較港跌1成（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR迫40大關　恒指夜期收市升71點　京東ADR較港跌1成（不斷更新）
【iBond 2020】iBond首掛升2.75%、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond首掛升2.75%、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond投資者103元撈貨 冀首日掛牌短綫賺差價
【iBond 2020】iBond投資者103元撈貨 冀首日掛牌短綫賺差價
【石Sir午市閒談】特朗普發爛渣與RCEP下的股市　九倉、滙豐、騰訊、中移動、安踏及阿里最新部署（立即觀看）
【石Sir午市閒談】特朗普發爛渣與RCEP下的股市　九倉、滙豐、騰訊、中移動、安踏及阿里最新部署（立即觀看）
【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴
【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴