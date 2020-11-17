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【好想去旅行】HKTVmall推澳洲食品節　AEON推韓國食品節

商業 19:33 2020/11/17

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HKTVmall即日起至11月30日推出澳洲食品節，超過3,000件產品低至6折。（HKTVmall網站圖片）

疫情下無法去旅行，不少企業趁機售賣不同國家的食品，包括HKTVmall即日起至11月30日推出澳洲食品節，AEON即日起至11月25日推出韓國食品節。

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HKTVmall澳洲食品節超過3,000件產品低至6折，有多款澳洲直送海鮮凍肉、美酒佳釀、時令蔬果、保健食品等。精選產品包括澳洲穀飼西冷牛扒2塊共400克售74.9元、Swisse Ultiboost高濃度蜂膠膠囊210粒售80元、C.S. Earl澳洲伯爵莊園赤霞珠紅酒750毫升售50元。（按此購買

AEON韓國食品節於全線AEON百貨及超市分店舉行，由韓國直送不少料理食材，如年糕、韓牛、泡菜、韓式辣醬等，同場亦有韓國麵食、小食和特式飲品等，精選產品包括韓國急凍蠔肉300克售44.9元、JINMI白菜泡菜25.9元、韓國牛肉眼牛扒每100克售150元。場內亦設氣炸食品專區，分別為90元及110元2件。

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責任編輯：朱悅瀅

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