【Black Friday】網站製「零私隱」產品清單提醒消費者　Dyson、小米、華為均上榜

Black Friday、Cyber Monday 即將來臨，是各位購物的好時機。瀏覽器Firefox開發商Mozilla製作了一個名為「 Privacy not included 」的網站，列出多項電子產品，包括智能家居產品、娛樂、及可穿戴裝置，提醒消費者各項產品的私隱風險。其中不乏大眾熟悉的品牌，包括Dyson、小米、華為的產品均有上榜。

【樓市熱話】35歲男網友準備成家 「買太古城 VS 加多幾百萬買新樓」【下一頁】

【網民熱話】香港18區邊區好住？ 網民心水第一位：荃灣【下一頁】

網站涵蓋多項電子產品，按隱私安全程度排列，並劃分為5個級別「不會怪（Not creepy）」、「有點怪（A little creepy）」、「部分怪（Somewhat creepy）」、「很怪（Very creepy）」、「超級怪（Super creepy）」。

網站所列的警告，是按產品有否提供明確、合理的隱私政策及保護機制作評分，也與產品所屬品牌過往發生過的洩漏私隱事故有關。

華為、小米、亞馬遜（Amazon）有產品被評為「Very creepy」及「Super creepy」級別，另外，智能空氣淨化風扇Dyson Pure Cool也被點名。

網站的資料只供參考，但同時提醒了消費者應該要注意不同電子用品的那些隱私漏洞

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩