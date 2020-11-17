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【Black Friday】網站製「零私隱」產品清單提醒消費者　Dyson、小米、華為均上榜

環球政經 19:19 2020/11/17

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Black Friday、Cyber Monday 即將來臨，是各位購物的好時機。瀏覽器Firefox開發商Mozilla製作了一個名為「Privacy not included」的網站，列出多項電子產品，包括智能家居產品、娛樂、及可穿戴裝置，提醒消費者各項產品的私隱風險。其中不乏大眾熟悉的品牌，包括Dyson、小米、華為的產品均有上榜。

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網站涵蓋多項電子產品，按隱私安全程度排列，並劃分為5個級別「不會怪（Not creepy）」、「有點怪（A little creepy）」、「部分怪（Somewhat creepy）」、「很怪（Very creepy）」、「超級怪（Super creepy）」。

網站所列的警告，是按產品有否提供明確、合理的隱私政策及保護機制作評分，也與產品所屬品牌過往發生過的洩漏私隱事故有關。

華為、小米、亞馬遜（Amazon）有產品被評為「Very creepy」及「Super creepy」級別，另外，智能空氣淨化風扇Dyson Pure Cool也被點名。

網站的資料只供參考，但同時提醒了消費者應該要注意不同電子用品的那些隱私漏洞

 

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責任編輯：楊子瑩

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