【企業自救】中美兩國嬰兒出生率或跌　企業商品將重質不重量？

▲ Procter & Gamble旗下的Pampers由於中美嬰兒出生率放緩，已經開始轉向生產較高品質的產品。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情令經濟下行，據巴克萊（Barclays）和布魯金斯學會（Brookings Institute）分別的預測顯示，中美兩地或因經濟衰退因素，預計中國今年出生率將下降8%，美國今年出生率則有機會減少逾100萬。

中美兩國因疫情嬰兒出生率下跌，連帶令生產嬰兒食品和尿片，以及配方奶粉等零售商銷售下降。據外媒報道，Procter & Gamble旗下的Pampers，以及Kimberly-Clark旗下Huggies早於疫情前，由於中美嬰兒出生率放緩，已經開始轉向生產較高品質的產品。

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重視產品質素 轉向高出生率地方發展

據悉，Procter & Gamble正製作毋須使用膠帶的尿片；而Huggies亦在去年推出聲稱低過敏性、沿用植物性材料製成的尿片「Special Delivery」。

雖然中美兩國嬰兒出生率下降，影響相關企業銷情，但有公司計劃看準其他有較高出生率的國家或地區發展。例如Kimberly-Clark行政總裁Michael Hsu表示，將專注於在出生率較高的發展中市場，例如印度，提高其嬰兒產品銷量。

責任編輯：馬意文