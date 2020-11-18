【氣炸Party@iM網欄】Happy Friday!  上演「閨蜜wine & dine」

11月中，雖然還沒到聖誕， 不少朋友因著要清理囤積下來的年假，已經陸陸續續放一兩天，有的去staycation，也有不少礙於再度收緊的社交距離措施，都留在家。香港居住環境擠迫，想邀好友在家小聚，但又不打擾其他家人的話，也真不容易。

上周一位好友邀請，Happy Friday上她家來一個「閨蜜wine & dine」，窩在不太大的小天地，播著韓國Tido Kang網路電台悠悠的輕音樂，喝上一小杯，天南地北漫無邊際的閑聊，倒也寫意，一個星期工作的壓力馬上被化掉不少。

西班牙料理以健康美味聞名，飯前開胃的小菜 Tapas, 分量少，做法又簡單方便，正是小聚會的不二之選。西班牙的小菜文化非常隨意，西班牙Cataluña的大廚 Jordi Noguera 教路：「最重要的就是要從清淡口味的小菜開始，慢慢加重口味，「大魚大肉」則要留到最後。」

朋友家裡有個迷你氣炸鍋，當然少不了動動手，做點小吃。參考feistytapas.com 用氣炸鍋做Tapas，在冷小菜外加點熱的，也很容易，加上氣炸鍋的翻熱功能也超方便。

第一是蒜蓉包Garlic bread,大部分Tapas 都由麵包盛著，上面隨意點塗抹上喜歡的像橄欖 （Spanish Queen Olive 是個好選擇），芝士（首選Manchego cheese）。翻熱蒜蓉包， AF 180度3/4 分鐘，香﹑熱﹑脆！

熱的Tapas，廣受歡迎的，就是西班牙香腸Chorizo 配西班牙番茄醬Spanish Sofrito Sauce。西班牙香腸 Chorizo源於伊比利亞的豬肉香腸，聽說較細的Chorizo比較甜，而短的比較辣。在將香腸放入空氣炸鍋前，先用叉子刺出小洞，AF 180度3-4分鐘。



Spanish Sofrito是西班牙出產的最基本番茄醬，在一般的超級市場也賣得到，自己動手做也很容易： 橄欖油炒蕃茄，洋蔥，大蒜和青椒即可。Chorizo做好，淋上Sofrito 再AF 1至2分鐘，撒上芝士碎，一小口一小口的，可以吃很多呢！

Sofrito用來炒蛋也很好吃，基本上就是家裡必備！

吃的安排好，再來就是配喝的。西班牙是2019年在歐盟成員國中第三大啤酒生產國，僅次德國和波蘭。Mahou Cinco Estrella從1936年開始到現在，已變成最受歡迎的西班牙啤酒。在香港網上超市買到的Estrella Damm，是在Barcelona最受歡迎的，也是西班牙最古老的品牌，這個品牌成立於1876年，已有120多年釀造啤酒的歷史。

作者_樂山樂水（梁蕙瑛）簡介： 一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

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