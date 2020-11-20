【各友國行@iM網欄】深壁固壘．聖米歇爾山的浪漫

法國浪漫是一種難以描述的存在！

疫情期間，小編加入煲劇陣營，韓劇〈The Package〉以一個法國周遊旅行團為題材，描述任職導遊的女主角尹素素，在一次帶團旅程中與男主角單馬陸的邂逅故事，旅行團踏足多維爾(Deauville)、聖馬洛(St. Malo)及聖米歇爾山(Mont-Saint- Michel)等著名勝地。而聖米歇爾山更是男女主角情緣的開始，劇段令小編憶起五年前在聖米歇爾山的難忘旅程。

由巴黎往聖米歇爾山交通非常轉折，加上小編當時手機丟失了，無法使用導航引路，所以參加了一個當地旅遊團前往法國北部遊覽。車子從巴黎開出向北行走，沿途風和日麗，路邊一朵一朵色彩繽紛的花兒們向車輛們展示歡迎。良久，柔和的陽光喚醒了我，極目遠眺前方，就是期待已久的聖米歇爾山，其氣勢真是攝人心魂!

導遊Florence一雙濃黑而美麗的明眸靜看大家，她娓娓道來，小編腦海一下子裝不了太多資訊。哈哈! 還好記得重要的一段 「當年紅衣主教連續三晚夢見聖米歇爾大天使，天使示意在沙洲中建造修道院，主教馬上派人在島上的最高處修建一座修道院，輾轉間當地居民也在修道院山下遷入定居，聖米歇爾山島慢慢地展現今天的模樣，成為法國地標之一。」

歷史悠久的聖米歇爾山位於法國北部芒什省的一個小島上，花崗岩小島在潮汐時被海水環伺形成孤島，令它增添上一份蒼涼神秘色彩; 潮汐海水為聖馬洛海灣岸灘帶來淤泥，令海灣形成一片灘塗。島潮與晨昏色彩無比協調地融為一體，滲透著一股詩情畫意……

小編為此入住小島對岸的酒店以便欣賞日落醉人景色。憶起那個寂靜的黃昏，清風鑽進我脖子，春寒按捺不住我的心情，凝望著聖米歇爾山日落餘暉藍調，直至夜欄人靜……

翌日在島上著名的LE MERE POULARD餐廳吃過奄列午餐後，轉往海盜古鎮聖馬洛小遊一會，傍晚在老鎮城牆上踱步一圈是一件賞心樂事。最後一天返回巴黎途中稍停賭城多維爾，感覺這個諾曼第海邊小鎮綠意盎然，洋溢著悠閒愜意氣息。

[明登小推: 聖米歇爾山LE MERE POULARD 於1888年開業，其奄列料理曾吸引海明威等名人到此品嚐其著名風味。]

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作者_明登簡介： 吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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