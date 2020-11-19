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【C家教路@iM網欄】疫苗再憧憬經濟復甦預期 投資難度逐步提高　

名人薈萃 07:31 2020/11/19

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本周一晚（16日）新冠病毒疫苗再現好消息，美國製藥公司Moderna (MRNA) 公布了疫苗初步數據，效率比輝瑞 (PFE) 上周公布的強，雖然市場沒比上周反應熱烈，但基本上新冠疫苗上市可說是如箭在弦。筆者現時的看法仍與上周一致，基本上市場將會繼續憧憬明年經濟全面復甦，整體估值較便宜的舊經濟股將獲重估機會，板塊輪動的情況相信會持續一段時間。

A股上證指數在上周疫苗利好消息出現後，表現只是持平於3310點左右，美股較多舊經濟的道瓊斯指數則急升逾4%。暫時美國國債收益率穩定下來，國內經濟復甦令人民幣升值的勢頭持續，但未見有在股票上強烈地反映，可能與近日國企級別公司的信貸問題有關。上周五華晨中國（01114） 母企屢傳債務告急，公告指總共約65億元的債務違約，其母企是遼寧省的重點國企，早前信用級別屬AA評級，現時已有評級機構調至BBB級，可見有需要緊密留意著國內的債務危機。

由於板塊輪動，風險較高的醫療保健行業變得不吸引，一來政策風險不時出現，如藥物及醫療耗材的全國性帶量採購、創新腫瘤藥熱門靶點PD-1的藥品醫保談判等，都把行業絕大部分的股價壓住，現時只剩下少數不相關的生物科技公司及醫療機構仍有炒作空間。筆者現時都以謹慎的態度觀察及減倉，將逐步把資金投放至其他板塊。

恒指公司上周五（13日）的季檢更新亦於本周一反映在股價上，受惠的美團（03690）、安踏體育（02020）及明源雲 （00909）於翌日回吐，相信部分受新冠疫苗消息所影響。現時投行都正上調環球股市指數預期，大摩期望恒指明年回升至28,700點，升幅逾8%。在基金的投資部署上，隨著愈來愈多資金流入舊經濟的板塊，筆者期望相關板塊的投資會上升到三至四成。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有美團、安踏體育及明源雲的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : c家教路

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