【藝文日常晴見@iM網欄】體會坪洲 體驗廣彩

香港一共有263個小島，坪洲正是其中一個，在這面積不足一平方公里的小社區，竟蘊藏着不少本土藝術文化的角落。

今天筆者從繁忙的中環乘著小輪，尋找被都市遺忘的小確幸⋯⋯

▲ 小島閒逛，感覺到處都是裝置藝術呢

手工旗袍大家聽得多，但這家小店的店主很親切，除了講述親手縫製的改良旗袍之外，更會介紹一些寄賣的二手衣服及坪洲手作人的生活小品，有陶瓷、藍染、咖啡豆、布藝等等，感覺這家店就是這小社區的縮影，有著「百般武藝」的「島民」。店主強調「只賣給有緣人」，這裏的產品不像鬧市中貨品可以訂製或預購，而是要right people right timing，即使我沒有在店花費，卻上了一價值不菲的課，期盼著下一次的一期一會。

▲ 店內各式各樣的手作

走着走着，沿途都有不少舊式樣貌的冰室、地道的雜貨店，我往住宅區一直走，不久便發現一間懷舊復古的cafe。

這裏如同它的店舖名字「陸日」只在週末營業，碰見店員抱着小孩為客人們沖咖啡，小店的一邊是cafe，一邊售賣古玩，四周擺放着世界各地的懷舊生活小品，彷彿每件物件都帶着故事，等待我們細心觀察。品嚐著咖啡，細看店主的每片小心思，小島的閑情逸致大概從這店找到了。

▲ 拼湊世界各地的懷舊生活小品，別有一番韻味

來到本日的重點行程，是筆者最期待的部份！這個小島有一所超過70年歷史的傳統工藝店——廣彩瓷器，筆者早在一星期前預約的瓷彩工作坊。廣彩始於廣州，到60、70年代老師傅逐漸紮居香港，由於香港是中西交匯的要點，慢慢演變成富香港特式的廣彩圖案，但近年行業式微香港的瓷廠真的是數一數二了⋯⋯店主為我們介紹不同的彩瓷，示範上色的技巧。筆者雖然繪畫多年，但在畫布上與瓷碟上作畫差距甚多，因為瓷器表面光滑，不像畫布或紙張般能夠吸水，顏料只會停留在表面，所以無論是勾線或上色暈染都較難掌握，而且燒製後顏色會有變化呢！

▲ 筆者所畫的廣彩瓷碟

在這個繁忙的都市中，竟然有一個與世無爭的小島，讓我們放慢腳步、放鬆五感探索周遭的事物。夕陽西下，彷彿坪洲的黃昏特別美麗，我們沿途返回碼頭，一步一步在期待我的廣彩瓷碟出窯的同時，看到路邊的海報：預告下個月初的「船到橋頭生活節」，從四個離島（長洲、坪洲、芝麻灣及梅窩）探討自然環境與文化藝術，希望可以發掘到更加多離島小確幸！

▲ 詳情：httpsinterislandfestival.live

作者_藝系女生簡介： Gen Z藝術系女生，從大學時期至今已參與逾40項香港社區藝術。熱愛藝術創作，也希望以畫筆，以文字，記錄日常生活中各大小藝術文化角落，分享被繁忙都市遺忘的小確幸。

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