  • 26°C
香港時間 : 20201119日 (四) 11:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藝文日常晴見@iM網欄】體會坪洲 體驗廣彩

名人薈萃 10:30 2020/11/19

分享：

香港一共有263個小島，坪洲正是其中一個，在這面積不足一平方公里的小社區，竟蘊藏着不少本土藝術文化的角落。

今天筆者從繁忙的中環乘著小輪，尋找被都市遺忘的小確幸⋯⋯

小島閒逛，感覺到處都是裝置藝術呢

手工旗袍大家聽得多，但這家小店的店主很親切，除了講述親手縫製的改良旗袍之外，更會介紹一些寄賣的二手衣服及坪洲手作人的生活小品，有陶瓷、藍染、咖啡豆、布藝等等，感覺這家店就是這小社區的縮影，有著「百般武藝」的「島民」。店主強調「只賣給有緣人」，這裏的產品不像鬧市中貨品可以訂製或預購，而是要right people right timing，即使我沒有在店花費，卻上了一價值不菲的課，期盼著下一次的一期一會。

店內各式各樣的手作

走着走着，沿途都有不少舊式樣貌的冰室、地道的雜貨店，我往住宅區一直走，不久便發現一間懷舊復古的cafe。

這裏如同它的店舖名字「陸日」只在週末營業，碰見店員抱着小孩為客人們沖咖啡，小店的一邊是cafe，一邊售賣古玩，四周擺放着世界各地的懷舊生活小品，彷彿每件物件都帶着故事，等待我們細心觀察。品嚐著咖啡，細看店主的每片小心思，小島的閑情逸致大概從這店找到了。

拼湊世界各地的懷舊生活小品，別有一番韻味

來到本日的重點行程，是筆者最期待的部份！這個小島有一所超過70年歷史的傳統工藝店——廣彩瓷器，筆者早在一星期前預約的瓷彩工作坊。廣彩始於廣州，到60、70年代老師傅逐漸紮居香港，由於香港是中西交匯的要點，慢慢演變成富香港特式的廣彩圖案，但近年行業式微香港的瓷廠真的是數一數二了⋯⋯店主為我們介紹不同的彩瓷，示範上色的技巧。筆者雖然繪畫多年，但在畫布上與瓷碟上作畫差距甚多，因為瓷器表面光滑，不像畫布或紙張般能夠吸水，顏料只會停留在表面，所以無論是勾線或上色暈染都較難掌握，而且燒製後顏色會有變化呢！

筆者所畫的廣彩瓷碟

在這個繁忙的都市中，竟然有一個與世無爭的小島，讓我們放慢腳步、放鬆五感探索周遭的事物。夕陽西下，彷彿坪洲的黃昏特別美麗，我們沿途返回碼頭，一步一步在期待我的廣彩瓷碟出窯的同時，看到路邊的海報：預告下個月初的「船到橋頭生活節」，從四個離島（長洲、坪洲、芝麻灣及梅窩）探討自然環境與文化藝術，希望可以發掘到更加多離島小確幸！

詳情：httpsinterislandfestival.live

作者_藝系女生簡介：

Gen Z藝術系女生，從大學時期至今已參與逾40項香港社區藝術。熱愛藝術創作，也希望以畫筆，以文字，記錄日常生活中各大小藝術文化角落，分享被繁忙都市遺忘的小確幸。

更多藝文日常晴見@藝系女生的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 藝文日常晴見

最新專欄文章 更多

【藝文日常晴見@iM網欄】「窗內」窗外 2小時在繁囂中引發想像
2020/11/05
【藝文日常晴見@iM網欄】「窗內」窗外 2小時在繁囂中引發想像
【藝文日常晴見@iM網欄】穿越100年 連接每片微小心思
2020/10/22
【藝文日常晴見@iM網欄】穿越100年 連接每片微小心思
【藝文日常晴見@iM網欄】發掘生活的小美好 集絲集扣
2020/09/17
【藝文日常晴見@iM網欄】發掘生活的小美好 集絲集扣

上一篇文章

【無牆醫院@iM網欄】院牧的日常 – 以愛打破距離的隔膜

下一篇文章

【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵
【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵
【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股
【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股
【交通基建】屯門赤鱲角連接路12月27日通車　青嶼幹線將豁免收費　屯門往機場車程約10分鐘
【交通基建】屯門赤鱲角連接路12月27日通車　青嶼幹線將豁免收費　屯門往機場車程約10分鐘
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層