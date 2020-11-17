【香港地產風雲@iM網欄】發展商的禮物

今日講嘅topic係：發展商的禮物

汶睎要説的當然不是買家買了一手樓後發展商送給買家的禮物，而是代理帶客人買了新樓後，發展商送給代理的禮物。可以説得上是超出一般人的想像範圍。

通常最普遍的都是蘋果手機，當年蘋果手機一出，全城瘋狂，一機難求之下，有些發展商為鼓勵地產代理加倍落力推銷就推出了帶客成功交易後，即獎手機一部。當然這些高科技產品不單單只是手機，也有平板電腦。開單有佣金之餘又可以把搵食工具upgrade，真是雙重快樂。通常這些禮品的發展商集團自己旗下也有電訊公司，因利成便。

那如果集團沒跨界做電訊的發展商又會送什麼呢？有一間集團有珠寶公司的，就選擇送名錶和珠寶。我印象中有發展商送贈過勞力氏名錶和名筆。

另外也有一些發展商會送贈旗下的酒店餐飲和住宿禮卷，讓地產代理可以帶同伴侶好好享受一番。當然是不可以折現，只能消費。

而汶睎印象最深的，是一個新晉發展商在推售旗下物業擁有全港最先一批充電車位時的禮物，就是一輛美國的電能豪華房車。汶睎記得當年帶客人去看樓盤時，最先影入我眼簾的就是停泊在大廈前的名貴電能房車，超級誇張又收到宣傳功效。

其實汶睎最希望香港發展商可以送樓給我，哈哈！

Follow我，我會繼續介紹更多的地產小故事，你的星級地產代理，唐汶睎！

作者_唐汶睎簡介： 我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

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