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【日本疫情】提升札幌警戒級別 Google預測全國下月增5萬確診

環球社會熱點 18:50 2020/11/17

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札幌感染迅速增加，北海道政府決定，提升札幌市的警戒級別由3級升至4級。

日本新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，札幌感染迅速持續增加。北海道政府決定，提升札幌市的警戒級別，在5級制之中，由3級升至4級，將採取必要措施，避免對醫療系統帶來沉重負擔。

當地政府關注密閉空間的聚會等情況，認為這些場所有感染風險，要求民眾避免不必要、非緊急的外出，以及減少與北海道內其他地區的往來。

【日本疫情】確診連續2日創新高 東京醫院及大學爆疫【下一頁】

共同社報道，日本全國累計超過12萬人確診新型肺炎，超過1900人死亡，近期出現爆發的北海道，新增超過180宗確診。另外，日本政府宣布，將對強制縮短營業時間的商店及餐廳，提供財政援助。

隨著日本疫情反彈，美國Google開始用人工智能（AI）技術，為日本提供感染預測信息，包括各都道府縣未來四周預計出現的確診、住院、死亡人數。相關網站對公眾開放，方便醫療機構和行政機關準備對策。

根據Google公布的預測數據顯示，日本全國從11月15日至12月12日這四周中，累計確診人數為53,321人。從都道府縣來看，以北海道情況最嚴重，多達16,877人；東京都和大阪府緊隨其後，分別為10,164人和7,756人。

目前日本全國累計確診118,136宗，1,885人死亡。

【日本疫情】爆第三波疫情 單日確診再破千 大阪重災【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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