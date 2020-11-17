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【新冠肺炎】港府推「回港易計劃」明起接受預約 每日5,000個名額免返港14天強制檢疫

環球政經 19:19 2020/11/17

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港府日前推「回港易計劃」，豁免身在廣東省或澳門兩地的香港居民免去14天強制檢疫安排，相關計劃將由明日起接受預約。

發言人指，首批「回港易」計劃於明日上午9時至本周五(20日)下午6時，一連3天開放預約，預約回港時期為11月23日至29日；他指，讓有意回港的香港居民透過網上系統申請約名額，每天共有5,000個名額，包括深圳灣口岸為3,000個、港珠澳大橋香港口岸為2,000個。名額將以先到先得的形式分配，日後每逢星期三上午9時至星期五下午6時開放預約系統，滿額後則接受下一個星期的預約。

【新冠肺炎】本港新增14宗確診個案　1宗本地源頭不明感染個案：【下一頁

許樹昌憂一旦源頭不明個案比例上升　或令第四波疫情出現：【下一頁

任何年滿18歲身於廣東省或澳門的香港居民均可申請預約，申請者須提供香港身分證號碼，指明的回港日期及口岸即可，並可接受最多3名同行的港人提出申請，惟未滿18歲以下的香港居民則需要由監護人提出申請。

發言人強調，以「回港易」計劃回港的香港居民，須在入境後的14天內仍注意個人健康狀況，並遵守「抵港人士健康檢查記錄表」注意事項；如有任何不適，應盡快求醫，並向醫生報告旅遊史。

 

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責任編輯：潘曉豐

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