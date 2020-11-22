【第四波疫情】回港易計劃豁免14天強制檢疫　本周逾萬人從澳門或廣東省回港　

▲ 首批回港計劃名額於明天9時至12月25日下午6時開放，深圳灣口岸每天開放3000個名額，而港珠澳大橋香港口岸每天開放2,000個名額。

本港第四波疫情來襲，今日（22日）新增68宗確診個案，其餘61宗為本地病例，當中12宗不明源頭感染個案，為過去3個月內單日確診數字新高。Starlight Dance Club「跳舞群組」目前累計有80宗病例。食物及衛生局局長陳肇始表示，衞生防護中心一直追蹤到過有關地方的人士，若發現有人沒有接受檢測，可能會被檢控。

本港新增確診數字不斷上升，星港「旅遊氣泡」也煞停，但豁免香港居民從廣東省或澳門返港免除14天強制檢疫措施，仍沒有任何變動。經「回港易計劃」網上系統預約本星期回港的總人數超過1萬人。

據「回港易計劃」網址指，香港市民在網上預約系統申請時，須提供香港身份證號碼，以及指明的回港日期及口岸（即深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸），申請者最多可3三名同行的香港居民提出申請。

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編輯﹕賴奕羚